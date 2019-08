Olympisch shorttrackkampioen Lim Hyo-jun is vrijdag voor een jaar geschorst door de Zuid-Koreaanse bond (KSU) vanwege het omlaag trekken van de broek van een van zijn teamgenoten.

Lim deed dat voor de grap bij een jongere teamgenoot in het bijzijn van vrouwen op het nationale trainingscentrum in Jincheon. De KSU besloot de rest van de mannen- en vrouwenploeg een maand te schorsen.

De 23-jarige Lim veroverde goud op de 1.500 meter bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Zuid-Korea. Hij troefde Sjinkie Knegt af, die genoegen moest nemen met zilver.

Afgelopen seizoen verzekerde de Zuid-Koreaan zich in het Bulgaarse Sofia van de wereldtitel shorttrack. Hij was er de beste op de 1.000 en 1.500 meter.

Het is niet de eerste keer dat het Zuid-Koreaanse schaatsen op een negatieve manier in het nieuws komt. Zo werd langebaanschaatser Lee Seung-hoon, die in 2010 olympisch goud pakte op de 10 kilometer door te profiteren van de foute wissel van Sven Kramer, onlangs voor een jaar geschorst omdat hij teamgenoten had geslagen.

In maart kreeg shorttracker Kim Gun-woo een schorsing van drie maanden omdat hij in de vrouwenkleedkamer was verschenen. Vier jaar geleden werd hij al eens bestraft wegens drankgebruik.