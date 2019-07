De Zuid-Koreaanse topschaatser Seung-hoon Lee (31) is voor een jaar geschorst. De tweevoudig olympisch kampioen wordt ervan verdacht teamgenoten te hebben mishandeld.

Volgens de Zuid-Koreaanse schaatsbond KSU is er dankzij getuigen genoeg bewijs verzameld om Lee te schorsen. Hij zou in 2011, 2013 en 2016 twee jongere teamgenoten hebben mishandeld in het teamhotel en restaurants.

Lee is een van de bekendste Zuid-Koreaanse schaatsers. Tijdens de Winterspelen van 2010 in Vancouver veroverde hij - geholpen door de foute wissel van Sven Kramer - goud op de 10 kilometer en zilver op de 5.000 meter.

Vorig jaar in Pyeongchang pakte Lee de olympische titel op de massastart en zilver op de ploegachtervolging. Bij de Spelen in Sochi in 2014 eindigde hij met het Zuid-Koreaanse team ook als tweede op de achtervolging.

Lee heeft alle beschuldigingen, die vorig jaar mei voor het eerst te horen waren, altijd ontkend. Volgens een van zijn vertegenwoordigers is er alleen "gestoeid" met andere schaatsers. Hij kan nog in beroep gaan bij het olympisch comité in Zuid-Korea.