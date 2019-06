Sjinkie Knegt heeft dinsdag voor het eerst weer op het ijs gestaan sinds zijn ongeluk waarbij hij ernstige brandwonden opliep. De Fries trainde op De Vechtsebanen in Utrecht mee met de Nederlandse shorttrackselectie.

Knegt droeg compressiekleding (wat ervoor zorgt dat het lichaam wordt beschermd) en stapte na een half uur met een grote glimlach op het gezicht van de baan.

"Ik heb hier zeker weten naar verlangd. Of het gek voelde? Nee, het voelde als vanouds. Ik zeg altijd: schaatsen verleer je niet. Ik was tevreden over hoe het vandaag ging", zegt hij tegen Schaatsen.nl.

Knegt werd op 11 januari na een ongeluk bij hem thuis met een houtkachel met ernstige brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij onderging een huidtransplantatie aan beide benen en mocht pas na zeven weken weer naar huis.

'De schicht van Bantega', zoals zijn bijnaam luidt, liet in april nog weten dat hij niet wist hoe zijn toekomst eruit zou komen te zien en of hij ooit weer in staat zou zijn om te kunnen schaatsen.

'Dit is tien keer beter dan ik had gedacht'

Bondscoach Jeroen Otter was blij met wat Knegt tijdens zijn eerste echte training liet zien en heeft er vertrouwen in dat het in de nabije toekomst alleen maar beter zal gaan.

"Al na twee rondjes dacht ik: nou, dit ziet er goed uit. Je merkte wel dat de specifieke vermoeidheid sneller kwam dan bij de anderen, maar over het algemeen is dit tien keer beter dan ik had gedacht. Nee, aan zijn attitude is niets veranderd."

"We hadden er wel wat angst voor vooraf. Normaal gesproken heb je wel pijn aan je voeten, zeker als het warmer wordt, wil zo'n voet nog wel uitzetten. Ik kan me voorstellen dat zijn lichaam nog wat gezwollen is, maar ik heb hem er verder niet over gehoord."

Knegt, met onder meer twee olympische medailles de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit, gaat donderdag met de Nederlandse shorttrackselectie mee op trainingskamp naar Font Romeu.