Jeroen Otter blijft de komende jaren bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. De 55-jarige Fries verlengde donderdag zijn contract bij schaatsbond KNSB tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Otter is al bondscoach sinds 2010 en onder zijn leiding is het Nederlandse shorttrack naar de wereldtop gegroeid, met medailles op wereld- en Europese kampioenschappen én Olympische Spelen als tastbaar bewijs.

Suzanne Schulting won vorig jaar goud op de 1.500 meter op de Spelen in Pyeongchang, Sjinkie Knegt in 2014 brons op de 1.000 meter in Sotsji en zilver op de 500 meter in Pyeongchang.

"Ik voel me bevoorrecht dat ik mag werken met deze groep topatleten, die allemaal 24/7 bezig zijn het beste uit zichzelf te halen. Shorttrack leeft, de sport krijgt waardering in Nederland. Ik kan me geen mooier beroep voorstellen dan dit", zegt Otter.

Technisch directeur Remy de Wit is er trots op dat Otter weer voor de hele olympische cyclus heeft bijgetekend en verwacht dat de shorttrackers onder zijn leiding de stijgende lijn zullen doortrekken.

"Jeroen bewijst al vele jaren dat hij een geweldige, innovatieve, succesvolle trainer en coach is. Als KNSB zijn we heel blij dat we hem voor onze eigen shorttrackers hebben kunnen behouden. Ik vertrouw erop dat zij samen een succesvolle weg naar Peking zullen afleggen."

'Er zit heel veel potentie in dit team'

Otter merkt van buitenaf dat de verwachtingen voor de Spelen in Peking nu al hooggespannen zijn, maar hij waagt zich op dit moment nog niet aan voorspellingen.

"Er zit heel veel potentie in dit team, maar de internationale concurrentie is ook groot. China is er alles aan gelegen om van de Spelen in eigen huis een succes te maken. Er is natuurlijk niks mooiers dan die medailles voor hun neus weg te kapen, zoals we dat in Pyeongchang bij de Koreanen hebben gedaan."

Otter werkt naar de Spelen toe met een groep van achttien shorttrackers, onder wie Knegt. De KNSB meldt dat hij weer volop in training is, nadat hij in januari zware brandwonden had opgelopen door een ongeval met een houtkachel en zeven weken in het ziekenhuis had gelegen.

Er zijn vijf jonge talenten opgenomen in de selectie: Bram Steenaart (19), Melle van 't Wout (19), Georgie Dalrymple (17), Selma Poutsma (20) en Xandra Velzeboer (17).

Poutsma, geboren Haagse, reed de afgelopen drie jaar EK's en WK's voor Frankrijk, maar keert nu dus terug naar Nederland.