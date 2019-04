Koen Verweij keert na een seizoen afwezigheid terug in het topschaatsen. De voormalig wereldkampioen allround heeft een contract voor een jaar getekend bij Team Reggeborgh.

"Ik weet dat mijn carrière rumoerig is verlopen en dat ik er misschien meer uit had kunnen halen", zegt de 28-jarige Verweij donderdag tegen de NOS. "Maar als ik goed ben, de juiste omgeving en juiste mensen om me heen heb, kan ik speciale dingen laten zien. Dat zit in mij, met mijn oerkracht en vechtersmentaliteit."

De Noord-Hollander wist geen nieuwe ploeg te vinden na de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, waar hij brons won op de massastart en de ploegachtervolging maar teleurstelde op de 1.000 (negende) en 1.500 meter (elfde). Hij besloot daarom om er een jaar tussenuit te gaan.

Woensdag werd al bekend dat Jutta Leerdam, de vriendin van Verweij, de overstap maakt naar Team Reggeborgh. Het is geen toeval dat beide schaatsers nu in de sprintploeg van coach Gerard van Velde zitten.

"Dat was wel een klein beetje de insteek", antwoordt Verweij op de vraag of hij per se samen met Leerdam in één ploeg wilde zitten. "Ik ben heel veel bezig geweest met haar. Wat er bij mij een beetje fout is gegaan, probeer ik bij haar weg te nemen."

Koen Verweij werd in Pyeongchang elfde op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Verweij wil olympisch goud winnen in 2022

Verweij kwam in 2014 bij de Olympische Winterspelen in Sochi 0,003 seconde tekort voor goud op de 1.500 meter. Hij veroverde in Rusland wel olympisch goud op de ploegachtervolging. Ruim anderhalf jaar later besloot de Alkmaarder om het seizoen 2015/2016 over te slaan wegens een gebrek aan fitheid.

In het pre-olympische seizoen 2016/2017 maakte Verweij zijn rentree op het ijs en hij was een jaar later goed genoeg om zich te plaatsen voor Pyeongchang 2018. In Zuid-Korea lukte het hem echter niet om zijn grote doel - een individuele olympische titel - te verwezenlijken.

Verweij ziet zijn rentree van komende winter dan ook als een eerste stap richting de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. "Ik wil bij Team Reggeborgh in alle rust terugkeren naar mijn vorm en zie het als een driejarig traject", stelt hij.

Ronald Mulder, Michel Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Wesly Dijs verlengden onlangs al hun contract bij Team Reggeborgh.

De ploeg zal volgend seizoen versterkt worden met Verweij, Leerdam, de Belg Matthias Vosté, de talenten Janno Botman, Mika van Essen en Michelle de Jong, de Oostenrijkse wereldkampioene 500 meter Vanessa Herzog (die zich vooral bij trainingskampen zal aansluiten bij het team) en coach Desly Hill. Daarmee is de formatie rond.