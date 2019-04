Oud-schaatser Jan Uitham (links op de foto) is zaterdag op 94-jarige leeftijd overleden. Hij genoot vooral bekendheid vanwege zijn tweede plaats in de Elfstedentocht in 1963.

Die editie van de 'Tocht der tochten' geldt vanwege de barre omstandigheden als de meest legendarische uit de geschiedenis. Bij de start was het -18 graden en door de harde noordoostenwind lag de gevoelstemperatuur nog lager.

De twaalfde Elfstedentocht werd gewonnen door Reinier Paping (rechts op de foto). Uitham eindigde op 22 minuten van de winnaar als nummer twee in een tijd van elf uur en 21 minuten. De Elfstedentocht van dat jaar werd in 2009 verfilmd en kreeg de titel De Hel van '63 mee.

De geboren Groninger reed de Elfstedentocht zesmaal: voor het eerst in 1942 en de laatste keer 55 jaar later. Het grootste succes in zijn carrière was de eindzege in de Noorderrondritten in 1963.

In 2009 ontving Uitham een koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de provincie Groningen, waar hij als lijstduwer actief was voor lokale politieke partijen. Uitham ontving zijn lintje bij de presentatie van het boek Jan Uitham - Tsjonge, wat een kerel! dat over hem geschreven werd.

Uitham overleed zaterdag in Ten Boer, niet ver van zijn geboortedorp Noorderhoogebrug.