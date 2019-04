Nederlandse langebaanschaatsers en shorttrackers zijn erg te spreken over Icederby, een nieuw commercieel evenement waarvoor woensdag in Almere de eerste plannen werden gepresenteerd. Volgend jaar moet in Heerenveen de eerste editie plaatsvinden.

Bij Icederby nemen de beste schaatsers uit beide disciplines het op een baan van 220 meter op via het principe van keirin, een onderdeel uit het baanwielrennen. Er wordt 2 miljoen dollar aan prijzengeld beschikbaar gesteld door Koreaanse sponsoren.

De plannen voor Icederby zijn er al langer. In 2017 werd een evenement in de GelreDome in Arnhem afgelast bij een gebrek aan financiers. Inmiddels zijn er afspraken met de internationale schaatsbond ISU en de KNSB en zal er nog dit jaar getest worden.

"Destijds is het misgegaan met investeerders, maar toen lag er wel toestemming van de ISU om Icederby te organiseren", zegt directeur Frank Kolsteeg van organisator Icederby Europa woensdag bij de NOS.

"We zijn met de KNSB in gesprek om de toekomst vorm te geven. Het is een enorme kans voor de KNSB en de ISU om een stap te zetten in het schaatsen; het populairder maken van de sport en het openstaan voor innovaties."

Het persmoment over Icederby vond plaats in Almere. (Foto: ANP)

Tests waarschijnlijk in september

Zoals het er nu voorstaat, vinden de eerste tests plaats op 6, 7 en 8 september in Thialf. De tests gelden bovendien als kwalificatie voor de eerste officiële editie op 20, 21 en 22 maart 2020 in Heerenveen.

Tot dusver hebben langebaanschaatsers Jorien ter Mors, Michel Mulder, Bart Swings en Jutta Leerdam en shorttrackers Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Elise Christie en Arianna Fontana hun deelname toegezegd.

"Dit is echt supervet. Ik ben hier heel erg enthousiast over en ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken tussen shorttrackers en langebaanschaatsers", zegt Schulting bij de NOS. Ze beaamt dat het financiële aspect aantrekkelijk is.

"In een sport als shorttrack is heel weinig prijzengeld te verdienen. Bij ons zijn er geen premies vanuit Nederlandse sponsoren, dus met elk beetje geld dat we kunnen verdienen, zijn we heel erg blij."

Sjinkie Knegt, die eerder dit jaar betrokken was bij een ongeluk met zijn houtkachel, kreeg veel aandacht in Almere. (Foto: ANP)

Mulder: 'Icederby mooi en spectaculair'

Ook Michel Mulder kijkt uit naar de nieuwe discipline. "Ik ben altijd fan van aparte wedstrijden. Aan het eind van het seizoen doe ik altijd mee aan de wedstrijd over 100 meter in Leeuwarden met veel muziek en licht. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te doen", aldus de Zwollenaar.

"Het financiële aspect triggert, maar het is ook gewoon heel mooi en spectaculair. Het is voor de Nederlandse fans ook leuk om de beste langebaanschaatsers en shorttrackers tegen elkaar te zien rijden."

In 2014 verbood de ISU schaatsers nog om in het buitenland deel te nemen aan Icederby, dat van oorsprong Koreaans is. De bond dreigde zelfs met levenslange schorsingen, maar staat inmiddels dus positiever tegenover de spectaculaire discipline.