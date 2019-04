Sjinkie Knegt weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. De shorttracker is herstellende van zijn ongeluk in januari bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis.

"Ik voel me goed, mijn herstel gaat volgens plan, maar of ik überhaupt weer kan schaatsen weet ik op dit moment niet", zei Knegt woensdag bij een persconferentie van de nieuwe schaatsdiscipline Icederby tegen onder meer het AD.

"Ik heb geen zicht op of en wanneer ik weer kan schaatsen. Hier kun je geen plan voor schrijven, niemand heeft ooit zoiets meegemaakt."

De 29-jarige Knegt werd op 11 januari met ernstige brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar onderging een huidtransplantatie aan beide benen en mocht na zeven weken weer naar huis.

Er was bij het persmoment in Almere logischerwijs veel aandacht voor Sjinkie Knegt. (Foto: ANP)

'Mijn conditie is ruk'

Inmiddels zit Knegt indoor weer op de fiets en doet hij lichte krachttraining, maar het valt hem niet mee. "Mijn conditie is ruk. Logisch natuurlijk", aldus de Fries, die bewust heel rustig aan doet.

"Als ik te hard of lang train, lopen de bloedvaten in de nieuwe huid vol met bloed en vocht, dat doet pijn. De huid kan ook loslaten en helemaal zwart worden. Om de huid zo goed mogelijk te laten herstellen draag ik 24 uur per dag drukkleding op mijn benen."

Knegt houdt wel goede moed. "Ik sta er nuchter in. Van bij de pakken neer gaan zitten, word ik niet beter. Het is gebeurd, ik kan er niets meer aan doen. Ik wil er het beste van maken en dat gaat me tot dusver best goed af."

Knegt beste Nederlandse shorttracker ooit

De 'Schicht uit Bantega' is de succesvolste Nederlandse shorttracker ooit. Hij werd wereldkampioen in 2015, Europees kampioen in 2012, 2015 en 2018 en veroverde twee medailles op de Olympische Spelen (brons op de 1.000 meter in 2014 en zilver op de 1.500 meter in 2018).

De Fries, die eerder uitsprak dat hij in het nieuwe seizoen zijn rentree hoopt te maken, werd in 2015 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

Sjinkie Knegt met collega-shorttracker Suzanne Schulting. (Foto: ANP)