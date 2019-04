Nederlands kampioen sprint Hein Otterspeer heeft dinsdag zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De schaatsploeg van coach Jac Orie is daardoor compleet voor de komende winter.

"Ik ben blij met deze contractverlenging en het vertrouwen dat ik krijg van Jac", zegt Otterspeer op de site van Jumbo-Visma. "Er zit zo veel kwaliteit in het team en ik weet gewoon dat als alles bij mij klopt ik één van de beste sprinters ter wereld ben."

De dertigjarige Zuid-Hollander kampt sinds een ongeluk in 2015 - hij botste met zijn racefiets tegen een auto in het Groningse Sebaldeburen - regelmatig met rugproblemen. De afgelopen jaren wist hij zich daardoor meestal niet te plaatsen voor internationale wedstrijden, maar in het tweede deel van vorig seizoen toonde hij weer zijn potentie.

Otterspeer werd in januari voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands sprintkampioen, waardoor hij zich plaatste voor het WK sprint. Hij eindigde als achtste bij dat toernooi in Heerenveen.

"Mijn doel is nog steeds om wereldkampioen te worden", aldus Otterspeer, die al eens tweede (2015) en derde (2013) werd bij het WK sprint. "Ik ben ervan overtuigd dat het erin zit, maar het lichaam moet meewerken en dat was afgelopen seizoen niet altijd het geval."

Jumbo-Visma bestaat uit twaalf schaatsers

Jumbo-Visma zal volgend seizoen uit twaalf schaatsers bestaan; negen mannen en drie vrouwen.

Vorige week verlengden Jan Smeekens, Douwe de Vries en Chris Huizinga al hun contract bij de ploeg van Orie.

Stayer Kars Jansman is de enige nieuweling, terwijl Sven Kramer, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Thomas Krol, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Joy Beune een doorlopende verbintenis hebben.