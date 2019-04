Schaatscoach Jillert Anema moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor zijn marathonploeg. Royal A-ware stopt als geldschieter en naamgever van het vrouwen- en mannenteam.

Royal A-ware, dat gespecialiseerd is in het produceren van kaas, was vijf jaar aan de formatie van Anema verbonden en behaalde daarin de nodige successen.

"We hebben de marathonschaatsploeg met volle overtuiging ondersteund", liet topman Jan Anker namens de afgezwaaide hoofdsponsor weten.

"We zijn trots op het team en de goede resultaten die zij hebben bereikt. Wij wensen de ploeg en de rijders alle goeds en nog vele mooie resultaten in de toekomst."

Bergsma, Stroetinga en Schouten in dienst van Royal A-ware

Anema liet in augustus al weten dat hij in gesprek is met een hoofdsponsor, omdat er toen al twijfels waren over het doorgaan van Royal A-ware. "We willen de beste sponsor binnenhalen. Er is nog geen deal, maar ik denk dat we wel tot overeenstemming komen", zei de 63-jarige Fries destijds.

Tot de marathonploeg van Anema behoren onder anderen Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga en Irene Schouten. Het is nog niet bekend wat zij gaan doen.

Anema heeft ook nog een langebaanploeg, met easyJet als hoofdsponsor, onder zijn hoede. De Britse vliegmaatschappij heeft de intentie uitgesproken om samen te werken tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking.