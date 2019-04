Schaatsers die het middel Thyrax gebruiken zijn niet welkom bij Jumbo-Visma, heeft de ploeg besloten op aanraden van teamarts Gee van Enst.

Over het middel was vorig jaar veel te doen, nadat bekend was geworden dat veel schaatsers, maar ook andere sporters, de schildklierhormonen gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Het middel staat niet op de officiële dopinglijst.

"Als je Thyrax gebruikt, dan kom je niet in onze ploeg. Ook al gebruik je het terecht", zegt teamarts Van Enst tegen Nieuwsuur. "Sinds een jaar bevragen wij schaatsers daarop."

Bij Jumbo-Visma, dat onder leiding staat van coach Jac Orie, schaatsen onder anderen de olympisch kampioenen Sven Kramer, Kjeld Nuis en Carlijn Achtereekte en de allroundkampioenen Patrick Roest en Antoinette de Jong.

De KNSB reageerde aan het begin van het afgelopen seizoen ongerust op de signalen dat ook veel Nederlandse schaatsers Thyrax gebruikten. "Wij willen jullie hiervoor nadrukkelijk waarschuwen: gebruik die middelen niet als daarvoor geen medische noodzaak bij jou aanwezig is", meldde de bond destijds.

Jumbo-Visma wil ook haaranalyses uitvoeren

Van Enst ving de geluiden vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang op. Hij ging met collega's op onderzoek uit en vond steeds meer gevallen. "Zo kwam er een gek gevoel van: waarom hebben gezonde schaatsers thyroxine nodig?"

De teamarts wil op deze manier ook een signaal afgeven richting de jongere generatie. "Ze moeten weten dat als ze in dat vage gebied komen, dat je er bij ons niet in komt. Want wij willen geen discussie over dat vage gebied."

Ook wil Jumbo-Visma nog scherper kijken of sporters in het verleden doping hebben gebruikt. De ploeg gaat onder meer haaranalyses uitvoeren. "We kijken of we met haaranalyse terug kunnen gaan in de geschiedenis van de persoon. Of een schaatser dingen heeft gebruikt waarvan hij zegt dat hij ze niet heeft gebruikt", aldus Van Enst.