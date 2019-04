Team Jumbo-Visma heeft de eerste versterking richting het nieuwe schaatsseizoen binnen. Kars Jansman komt over van Team Bouw & Techniek en heeft dinsdag voor twee jaar getekend bij de ploeg van coach Jac Orie.

De 23-jarige specialist op de lange afstanden debuteerde afgelopen seizoen in de wereldbeker. Hij werd in het Japanse Tomakomai tweede op de 5.000 meter en reed in het Poolse Tomaszów naar plek zes op de 10.000 meter.

"De laatste jaren heb ik op de 5.000 en 10.000 meter een behoorlijke stap gezet en de aansluiting met de subtop gemaakt. Ik denk dat ik mezelf bij deze ploeg nog meer kan ontwikkelen om ook de stap richting de wereldtop te zetten", aldus Jansman over zijn stap naar Jumbo-Visma.

"De rijders en de begeleidingsstaf bij deze ploeg zijn top en ik kijk ernaar uit om dagelijks met mensen als Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries en Chris Huizinga te trainen. Het is een mooie en sterke groep en ik ben er absoluut van overtuigd dat zij mij beter kunnen maken."

'Jansman goede aanvulling voor evenwicht'

Coach Orie ziet veel toekomst in Jansman en is blij dat het Jumbo-Visma is gelukt om de stayer vast te leggen. "Kars is een talentvolle jongen en ik ben ervan overtuigd dat hij nog veel groeipotentie heeft", zegt hij.

"Daarnaast zie ik hem als een goede aanvulling voor het evenwicht in onze ploeg. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij bij ons de volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten."

Jumbo-Visma is druk bezig om de ploeg voor het nieuwe schaatsseizoen op peil te brengen. Onlangs verlengden De Vries, Huizinga en sprinter Jan Smeekens hun contract bij de formatie met een jaar.