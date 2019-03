Nico Ihle en Patrick Beckert ontkennen dat zij doping hebben gebruikt in aanloop naar en tijdens de Olympische Winterspelen van vorig jaar in Pyeongchang. De Duitse schaatsers balen dat hun sport betrokken is geraakt bij de dopingzaak rondom sportarts Mark S. uit Erfurt.

De Duitse televisiezender ARD meldde zondag dat een Duitse schaatser die deelnam aan de Spelen van Pyeongchang een van de klanten van Mark S. zou zijn geweest. De dokter uit Erfurt is de spil in een dopingschandaal waar minimaal 21 atleten uit acht Europese landen bij betrokken zijn.

De naam van de verdachte schaatser is niet openbaargemaakt, maar zou wel bekend zijn bij de Duitse antidopingautoriteit. Hij zou in de aanloop naar en tijdens het toernooi in Zuid-Korea diverse bloedtransfusies hebben ondergaan binnen het netwerk van S.

"Het is treurig dat het schaatsen waarschijnlijk ook betrokken is bij deze zaak", zegt de 28-jarige Beckert maandag tegen het Duitse SID. "Ik hoop dat er slechts één geval in het Duitse schaatsen is."

De vijf jaar oudere Ihle sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. "Ik vind het erg vervelend dat het schaatsen op deze manier in de media komt. Het is oneerlijk tegenover alle atleten die schoon sporten."

Vier Duitse schaatsers in Pyeongchang

Sprinter Ihle en de in Erfurt geboren stayer Beckert benadrukken dat ze zelf niet betrokken zijn bij de zaak. Ihle stelt dat hij niks weet van de dokter en niet weet wie de betrokken schaatser is.

Naast Ihle (achtste op de 500 meter en de 1.000 meter) en Beckert (tiende op de 5 kilometer, zevende op de 10 kilometer) waren Joel Dufter (29e op de 500 meter, veertiende op de 1.000 meter) en Moritz Geisreiter (twaalfde op de 5 kilometer, negende op de 10 kilometer) de Duitse mannen die in Pyeongchang in actie kwamen bij het langebaanschaatsen.

Beckert en Ihle geloven niet dat de verdachte schaatser op de Spelen gereden heeft. "Het zal van voor de Spelen zijn", denkt Ihle.

Het duo hoopt wel dat de onderste steen bovenkomt in deze zaak. "Doping is al heel lang een probleem in de sport, dus het is goed dat een heel netwerk is opgerold", aldus Beckert. "Er zijn veel schone sporters en zij verdienen het om beschermd te worden."