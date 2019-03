De Duitse schaatsbond DESG is "ontzet en geschokt" door een dopingonthulling van de Duitse televisiezender ARD. Volgens de omroep was een Duitse schaatser klant van sportarts Mark Schmidt uit Erfurt, de spil in een dopingschandaal.

"Voor zover wij weten had geen enkele sporter van onze bond contact met de beschuldigde sportarts", aldus de DESG. De bond meldt in een korte verklaring dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. Schmidt heeft zelf direct bekend.

Volgens de ARD gaat het om een schaatser die vorig jaar deelnam aan de Olympische Spelen in Pyeongchang, waar Duitsland geen enkele medaille veroverde bij het langebaanschaatsen.

De naam van de verdachte schaatser is niet bekendgemaakt. Hij zou in de aanloop naar en tijdens het toernooi in Zuid-Korea diverse bloedtransfusies hebben ondergaan binnen het netwerk van Schmidt.

Bij het dopingschandaal zijn minimaal 21 atleten uit acht Europese landen betrokken, zo meldde het Duitse Openbaar Ministerie eerder deze week. De sporters die klant waren bij Schmidt, zouden actief zijn in vijf verschillende takken van sport.

Dopingschandaal kwam aan het licht bij WK noordse nummers

Het Erfurtse dopingschandaal kwam aan het licht toen de Oostenrijkse politie afgelopen maand tijdens de WK noordse nummers (langlaufen, schansspringen en noordse combinatie) een inval deed in hotels waar sporters verbleven.

Bij die inval werd de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke op heterdaad betrapt tijdens het ondergaan van een bloedtransfusie. In totaal werden vijf verdachte atleten opgepakt die zouden meedoen aan de WK langlaufen.

Inmiddels hebben acht sporters bekend bloeddoping te hebben gebruikt. Onder hen bevinden zich de Oostenrijkse wielrenners Georg Preidler (voormalig Team Sunweb) en Stefan Denifl.