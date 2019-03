De Rus Pavel Kulizhnikov en zijn landgenoot Ruslan Murashov zorgden zondag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City op de valreep voor een van de bizarste momenten van het schaatsseizoen door allesbehalve voluit te gaan op de 500 meter.

Een dag nadat hij het wereldrecord op de kortste afstand op 33,61 zette, eindigde de 24-jarige Kulizhnikov als twaalfde en laatste in 41,28. Tegenstander Murashov werd na de wanvertoning elfde in 39,28. Het leverde de Russen boegeroep en gefluit van het publiek op in de Utah Olympic Oval.

Kulizhnikov vertelde na afloop aan de NOS dat hij rustig had geschaatst omdat hij alleen maar hoefde te finishen om zijn eerste plek in het wereldbekerklassement veilig te stellen, goed voor 15.000 dollar (ruim 13.000 euro). "Ik wilde niet al mijn energie verspillen, omdat ik al verzekerd was van de eerste plek in het klassement. Er was geen reden om mijn best te doen."

De drievoudig wereldkampioen sprint wees vervolgens op de nieuwe regels die de internationale schaatsunie ISU dit seizoen heeft ingevoerd in de World Cup. Waar de top drie de afgelopen jaren respectievelijk 100, 80 en 70 punten kreeg, was dat deze winter 60, 54 en 48 punten.

Bovendien waren er bij de wereldbekerfinale dubbele punten te verdienen (120 punten voor de winnaar). Vorig seizoen was er slechts 50 procent meer te verdienen bij het laatste toernooi van de winter (150 punten voor de winnaar).

Het eindpodium in de wereldbeker op de 500 meter, met v.l.n.r. Tatsuya Shinhama, Pavel Kulizhnikov en Havard Lorentzen. (Foto: ProShots)

'Ik vind nieuwe regels niet correct'

De ISU hoopte met de nieuwe regels te voorkomen dat schaatsers World Cups zouden overslaan, maar ze zorgden er vooral voor dat alle klassementen nog niet beslist waren voor het laatste weekend in Salt Lake City. Dat gold zeker voor de 500 meter, aangezien die twee keer verreden bij de finale.

"Het gaat allemaal om de nieuwe regels", aldus Kulizhnikov. "Ik had zeven van de eerste tien 500 meters in de World Cup gewonnen, maar ik was voor de laatste race nog steeds niet zeker van de eindzege. Dat vind ik niet correct."

De tweevoudig wereldkampioen op de kortste afstand wees ook naar de regels op de vraag wat hij van het boegeroep van het publiek vond. "Als mensen een probleem hebben met wat ik gedaan heb, is dat aan hen", zei de Rus, voordat hij het interview afsloot met het woord "sorry".

De Japanner Tatsuya Shinhama won de laatste 500 meter van het seizoen in 33,79, de tweede tijd ooit. Hij eindigde in het klassement als tweede, op 36 punten van Kulizhnikov.