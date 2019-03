Ireen Wüst is verre van tevreden met het nieuwe Nederlands record op de 1.500 meter dat ze zondag reed. Hoewel haar tijd (1.50,70) sneller was dan het oude wereldrecord, werd ze slechts vierde bij de World Cup-finale in Salt Lake City.

"Volgend seizoen ga ik hier op jacht naar de 1.48", zei Wüst tegen de NOS. "Wat ik van dit toernooi meeneem, is dat ik meer dan ooit het geloof heb dat een wereldrecord er wel in zit."

Wüst moest op het razendsnelle Amerikaanse ijs in een onderling duel Miho Takagi (1.49,83) ruim voor laten gaan. Behalve de Japanse en Wüst doken ook de Amerikaanse Brittany Bowe (1.50,32) en de Russin Yekaterina Shikova (1.50,63) onder het oude wereldrecord van de Amerikaanse Heather Bergsma uit 2015 (1.50,85).

Hoewel ze het Nederlands record van Marrit Leenstra op de schaatsmijl (1.52,06 in 2017) verpulverde, was Wüst niet tevreden met haar rit. "Ik heb de frisheid en de vorm niet. Met hangen en wurgen rijd ik dan nog wel een tijd die oké is", keek de 32-jarige Brabantse terug.

"Ik vind het vooral jammer dat ik niet de rit kan rijden die ik graag had willen rijden. Ik heb alles eruit geperst wat erin zit, maar aan alles zie je dat het net niet is."

'Zonder WK allround had ik misschien sneller kunnen zijn'

Dat ze het op moest nemen tegen Takagi was geen voordeel voor Wüst. "Ze gaat altijd als een komeet van start. Dan is het aan mij de taak om goed te openen."

"Ik wilde wel de rust bewaren en niet te gehaast schaatsen, want dat is het risico als je gretig bent. Maar ik legde net te vroeg mijn hand op mijn rug en dan wordt het net iets te wild."

Wüst arriveerde al vermoeid in Salt Lake City. Een week eerder reed ze in het Canadese Calgary het WK allround, waar de vijfvoudig olympisch kampioene slechts vijfde werd.

"Misschien had ik hier sneller kunnen zijn als ik geen WK allround had gereden, maar daarvoor vind ik het allrounden veel te leuk", zei ze. "Als ik iets heel graag wil, dan kan ik alles eruit halen wat erin zit. Maar helaas zat er dit jaar niet meer in."

De wereldbekerfinale in Salt Lake was het laatste grote toernooi van dit schaatsjaar. Op 15 november begint de eerste World Cup van volgend seizoen.