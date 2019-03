Kjeld Nuis is dolgelukkig dat hij er op de slotdag van de World Cup-finale in slaagde het wereldrecord op de 1.500 meter flink aan te scherpen. De schaatser van Team Jumbo-Visma had niet verwacht dat hij zó sterk zou zijn in Salt Lake City.

Nuis reed in de tweede rit tegen Thomas Krol en kwam vlak voor zijn eveneens sterke landgenoot over de streep. Met een imponerende tijd van 1.40,17 dook hij bijna een seconde onder de mondiale toptijd die de Rus Denis Yuskov eind 2017 op de klokken bracht in Salt Lake City.

"Dit had ik echt, echt niet verwacht", zei een dolblije Nuis zondag na zijn historische race in gesprek met de NOS. "Het wereldrecord met bijna een seconde verbeteren is echt ongelooflijk. Ik ben superblij. Dit heeft mijn seizoen meer dan goedgemaakt."

"Het was zeker geen perfecte race, maar tot ongeveer 1.100 meter heb ik met Thomas wel een geweldig niveau neergelegd. We hebben er samen een heel mooie rit van gemaakt."

Nuis viert zijn toptijd op de 1.500 meter. (Foto: ProShots)

'Het is godsgruwelijk hard gegaan'

De 29-jarige Nuis voelde zich zo goed op het razendsnelle Amerikaanse ijs, dat hij zelfs stilletjes hoopte om onder de minuut en veertig seconden te duiken. "Dat had echt gekund, maar ik zat zo kapot. Na die eerste twee ronden had ik niks meer over. Het is godsgruwelijk hard gegaan."

Voor Nuis was het zijn tweede succes dit weekend, want hij had zaterdag in Salt Lake City ook al een wereldrecord neergezet op de 1.000 meter (1.06,18). De tweevoudig olympisch kampioen had zich geen beter einde van het schaats- en wereldbekerseizoen kunnen wensen.

"Als klein jochie was het al een droom om de snelste man op aarde te worden", vertelde Nuis. "Nu ben ik dat op de 1.000 én de 1.500 meter, dus ik ben helemaal blij. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor nog."