Kjeld Nuis heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City ook het wereldrecord op de 1.500 meter verbeterd. De Zuid-Hollander zette een sensationele tijd van 1.40,17 neer.

De 29-jarige Nuis was in de Utah Olympic Oval bijna een seconde sneller dan de Rus Denis Yuskov, die eind 2017 in Salt Lake City een tijd van 1.41,02 op de klokken bracht.

Zaterdag scherpte Nuis met 1.06,18 ook al het wereldrecord op de 1.000 meter aan. Daarmee reed hij de toptijd van Shani Davis na tien jaar uit de boeken.

Logischerwijs verbeterde de olympisch kampioen ook het Nederlands record. Dat was sinds eind 2017 met 1.41,63 in handen van Koen Verweij.

Kjeld Nuis viert zijn wereldrecord op de 1.500 meter. (Foto: ProShots)

Ook Krol duikt onder record Yuskov

Niet alleen Nuis dook onder het wereldrecord van Yuskov in Salt Lake City. Ook zijn directe tegenstander Thomas Krol was met 1.40,54 sneller dan de Rus.

Yuskov slaagde er in de slotrit van de wereldbekerfinale niet in om zijn wereldrecord terug te pakken. Hij moest zich achter Nuis en Krol tevredenstellen met de derde tijd: 1.41,49. Daarmee pakte de Rus wel de wereldbeker op de schaatsmijl.

Patrick Roest moest genoegen nemen met de zesde plaats. Hij reed met 1.42,56 wel een persoonlijk record en verdringt daarmee Shani Davis van de eerste plek op de zogenoemde Adelskalender, het klassement van de beste schaatsers over vier afstanden (500, 1.500, 5.000 en 10.000 meter).

Kjeld Nuis met zijn twee wereldrecords in Salt Lake City. (Foto: ProShots)

Kulizhnikov zorgt voor bizarre ontknoping 500 meter

De slotrit van de 500 meter in Salt Lake City leverde bizarre beelden op. Pavel Kulizhnikov en zijn landgenoot Ruslan Murashov deden het bijzonder rustig aan en kwamen uiteindelijk over de finish in respectievelijk 41,28 en 39,28 seconden.

Kulizhnikov, die zaterdag nog het wereldrecord aanscherpte naar 33,61, hoefde alleen op de been te blijven om de wereldbeker op de 500 meter voor zich op te eisen. De actie zorgde voor een hoop boegeroep uit het publiek.

De overwinning op het sprintnummer ging naar Tatsuya Shinhama. De Japanner, die zaterdag met 33,83 tijdelijk het wereldrecord van Kulizhnikov afpakte, reed met 33,79 zelfs de tweede tijd ooit.

De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu (34,03) en de Japanner Yuma Murakami (34,10) maakten het podium compleet. Er deden geen Nederlanders mee aan de tweede 500 meter.

Pavel Kulizhnikov doet het bijzonder rustig aan op de 500 meter. (Foto: ProShots)

Japanner Tsuchiya wint rommelige massastart

Op de massastart zorgde Ryosuke Tsuchiya in een rommelige race voor de eerste Japanse wereldbekerzege ooit op de massastart. Hij won na een lange ontsnapping.

Tsuchiya reed al vroeg in de wedstrijd samen met de Wit-Rus Vitaly Mikhailov weg uit het peloton. Het duo had al snel een ruime voorsprong te pakken en zette een groot deel van het peloton op een ronde.

Simon Schouten was kort daarvoor weggereden uit het peloton, maar hij kon het gat met de koplopers niet meer dichten. Voor Mikhailov ging het uiteindelijk te snel, waarna Tsuchiya in het peloton als winnaar de finish passeerde.

Schouten eindigde achter Tsuchiya en Mikhailov als derde. De wereldbeker op de massastart werd opgeëist door Um Cheon-ho uit Zuid-Korea.