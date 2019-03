Miho Takagi heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het wereldrecord op de 1.500 meter verbeterd. De Japanse kwam tot een tijd van 1.49,84. Ireen Wüst zorgde voor een nieuw Nederlands record.

De 24-jarige Takagi dook met haar tijd als eerste schaatsster ooit onder de grens van één minuut en vijftig seconden op de schaatsmijl. In november 1997 doorbrak Ids Postma als eerste man die grens.

De wereldkampioene allround was bijna een halve seconde sneller dan Brittany Bowe, die enkele minuten eerder het wereldrecord nog had aangescherpt tot 1.50,32.

De Amerikaanse was iets meer dan een halve seconde sneller dan het oude record, dat met 1.50,85 sinds eind 2015 op naam van haar landgenote Heather Bergsma stond.

Bowe, die zaterdag nog een nieuw wereldrecord (1.11,61) op de 1.000 meter reed, eiste dankzij haar tweede plek op de 1.500 meter wel de wereldbeker op de 1.500 meter voor zich op.

Wüst scherpt Nederlands record Leenstra aan

In de schaduw van Takagi reed haar directe opponente Wüst naar 1.50,71. Daarmee bleef ze ruim een seconde onder het Nederlands record, dat met 1.52,06 sinds eind 2017 in handen was van Marrit Leenstra.

Wüst eindigde als vierde, want ook Yekaterina Shikhova reed een tijd onder het oude wereldrecord van Bergsma. De Russin werd met 1.50,63 derde.

Melissa Wijfje was bijna twee seconden langzamer dan Wüst en eindigde als vijfde in een persoonlijk record van 1.52,55. Joy Beune (pr in 1.52,78) en Lotte van Beek (1.53,23) legden beslag op de zesde en zevende plaats.

Ireen Wüst eindigde als vierde op de 1.500 meter. (Foto: ANP)

Kodaira rijdt derde tijd ooit op 500 meter

Op de tweede 500 meter kwam Nao Kodaira tot de derde tijd ooit. De Japanse realiseerde een tijd van 36,49 seconden en bleef daarmee twee honderdsten boven haar tijd van zaterdag en dertien honderdsten boven het wereldrecord van Lee Sang-hwa.

Kodaira boekte haar 23e wereldbekerzege op rij en evenaarde daarmee de langste reeks ooit. Ze komt op gelijke hoogte met de Duitse Gunda Niemann, die in de jaren negentig een klasse apart was op de lange afstanden.

De Russin Olga Fatkulina en de Oostenrijkse Vanessa Herzog werden respectievelijk tweede en derde. Ze reden beiden 36,83, maar Fatkulina was enkele duizendsten sneller. Herzog pakte wel de wereldbeker op de 500 meter.

Er deden geen Nederlandse vrouwen mee op de tweede 500 meter.

Irene Schouten zegeviert op de massastart. (Foto: ANP)

Schouten sprint naar winst op massastart

Irene Schouten was de sterkste op de massastart. De Andijkse bleef in de sprint Kim Bo-reum uit Zuid-Korea net voor. De Canadese Ivanie Blondin kwam als derde over de finish.

Voor de 26-jarige Schouten betekende het haar eerste wereldbekerzege van dit seizoen. Ze veroverde vorige maand in het Duitse Inzell wel de wereldtitel op de massastart.

Met haar tweede plaats kwam Schouten net tekort voor de wereldbeker op de massastart. In het eindklassement werd ze tweede achter Kim.