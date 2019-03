Suzanne Schulting was door het dolle heen, nadat ze zondag met een zege op de 3.000 meter als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel allround shorttrack pakte.

De olympisch kampioene op de 1.000 meter liet op de afsluitende race in Sofia haar Zuid-Koreaanse rivaal Choi Min-jeong achter zich. Ze maakte haar achterstand van acht punten daarmee volledig goed.

"Ik ben echt heel blij, echt niet normaal", zei de 21-jarige Friezin tegen de NOS. "Ik heb gewoon een heel goede rit gereden, al moet het nog een beetje bezinken wat er gebeurd is. Dit is bizar."

Schulting begon de dag met een flinke achterstand, nadat ze op de 1.500 meter gediskwalificeerd werd. Ze won de 1.000 meter, waarna ze haar kansen op de superfinale op de 3.000 meter in eigen hand had.

"Ik wilde dit fantastische jaar heel graag afsluiten met de wereldtitel, maar gisteren dacht ik dat die droom in duigen viel", keek Schulting terug op haar diskwalificatie.

"Maar het blijft shorttrack en dat is niet beslist na de eerste afstand. Ik had mezelf niet beter kunnen herpakken."

Vreugde bij Schulting nadat de wereldtitel binnen is. (Foto: ProShots)

'Ik ben volwassener geworden'

Schulting werd eerder dit jaar ook al Europees kampioen en was bij de wereldbeker de beste op de 1.000 en de 1.500 meter. Ze mag dan ook spreken van en topjaar, waarin ze naar eigen zeggen vooral op mentaal vlak een stap gezet heeft.

"Ik heb hard gewerkt, maar dat heb ik altijd gedaan. Het verschil met eerdere jaren is mentaal. Ik ben een stuk volwassener geworden, meer een topsporter. Ik weet precies waar ik op moet focussen en dat heb ik het hele jaar gedaan."

Vorig jaar werd Schulting al olympisch kampioen op de 1.000 meter en die titel werkte motiverend. "Ik wilde geen eendagsvlieg zijn, maar laten zien dat ik altijd en overal de beste van de wereld kan zijn. Het is fantastisch dat dat gelukt is."

Op de relay kwam Schulting ten val (Foto: ProShots)

Schulting ten val op relay

Kort na het veroveren van de wereldtitel leek Schulting ook op weg naar goud met de relayploeg. Ze ging als laatste rijdster van de Nederlandse formatie aan de leiding, maar op anderhalve ronde voor het einde viel ze.

De ploeg van bondscoach Jeroen Otter werd daardoor vierde en laatste in de finale en dat greep Schulting aan. "We waren de beste en we zijn de beste, maar ik verpruts het", zei ze met tranen in haar ogen. "Dat vind ik echt heel erg."

"Je wint en je verliest samen, maar ik trek me dit enorm aan. Ik wilde met die meiden zo graag afsluiten met de wereldtitel. Samen goud pakken is het mooiste wat er is, maar ik kan er niets meer aan veranderen. Het is gebeurd."