Suzanne Schulting is zondag in Sofia als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen allround shorttrack geworden.

De 21-jarige Schulting begon achter de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong als nummer twee van het algemeen klassement aan de superfinale 3.000 meter. Ze won de afsluitende afstand en verzekerde zich zo van de wereldtitel.

Eerder op de dag was Schulting ook al de sterkste op de 1.000 meter, waardoor ze op de 3.000 meter alles in eigen hand had. Ze moest winnen of als nummer twee Choi achter zich houden en dat lukte.

De twintigjarige Choi nam vijf ronden voor het einde nog wel de leiding, terwijl Schulting steeds verder naar voren schoof. In de laatste ronde ging de Friezin Choi voorbij en pakte zo met een totaal van 81 punten de wereldtitel. Van Ruijven, die zaterdag de snelste was op de 500 meter, eindigde met 34 punten als vierde in het klassement.

Eindklassement WK Suzanne Schulting (Nederland) - 81 punten

Choi Min-jeong (Zuid-Korea) - 76 punten

Kim Boutin (Canada) - 36 punten

Lara van Ruijven (Nederland) - 34 punten

Kim Ji-yoo (Zuid-Korea) - 29 punten

Schulting schreeuwt het uit nadat de wereldtitel binnen is. (Foto: ANP)

Schulting maakt verwachtingen waar

Met haar titel maakte Schulting de verwachtingen waar. Ze pakte vorig jaar als eerste Nederlandse al olympisch goud (1.000 meter) en twee maanden geleden verzekerde ze zich in Dordrecht van de Europese titel.

Dit seizoen won Schulting ook nog eens de wereldbeker op de 1.000 en 1.500 meter en met de wereldtitel sluit ze het jaar in stijl af, al veroverde ze met de relayploeg geen plak in Sofia.

Door een val van Schulting eindigde Nederland in de finale als vierde en laatste, terwijl het goud voor Zuid-Korea was. De Nederlandse ploeg bestond naast Schulting uit Van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries.

Felicitaties van Van Ruijven voor Schulting. (Foto: ANP)

Knegt in 2015 wereldkampioen bij mannen

Bij de mannen werd al eens een Nederlander wereldkampioen allround. Sjinkie Knegt veroverde in 2015 goud, maar in Sofia ontbreekt hij nadat hij begin januari brandwonden opliep.

De Nederlandse mannen die wel in actie kwamen in de Bulgaarse hoofdstad kwamen niet in de buurt van een medaille.

Lim Hyo-jun uit Zuid-Korea pakte goud en zijn landgenoot Hwang Dae-heon eindigde als tweede in het klassement, voor de Rus Semen Elistratov. Itzhak de Laat veroverde één punt en werd daarmee zestiende.