Patrick Roest kan zich zondag in Salt Lake City tot beste schaatser ooit op de grote vierkamp kronen. De 23-jarige wereldkampioen allround won zaterdag op de Utah Olympic Oval de 5.000 meter tijdens de wereldbekerfinale.

Met een dik persoonlijk record van 6.03,70 steeg Roest naar de tweede plaats op de zogenoemde Adelskalender, het klassement van de beste schaatsers over vier afstanden (500, 1.500, 5.000 en 10.000 meter).

Die rangschikking wordt nu nog aangevoerd door de Amerikaan Shani Davis. "Als ik zondag 0,45 seconden van mijn persoonlijke record op de 1.500 meter (1.43,41, red.) afhaal, ben ik nummer één. Dat is niet onmogelijk", zei Roest tegen de NOS.

"Het zegt me toch wel wat. Het is niet het belangrijkste, maar het is een mooi lijstje om tussen te staan."

Top vijf Adelskalender 1. Shani Davis 144,806

2. Patrick Roest 144,940

3. Sven Kramer 144,959

4. Chad Hedrick 145,289

5. Havard Bökko 145,661

'Er zat echt niet meer in'

Roest, die vorig weekeinde in Calgary zijn wereldtitel allround prolongeerde, bleef op de 5.000 meter net boven het Nederlands record van de afwezige Sven Kramer (6.03,32). "Er zat echt niet meer in. Ik ben heel tevreden met deze tijd", zei de rijder van Jumbo-Visma.

"Ik rijd bijna vijf seconden van mijn beste tijd ooit af, dat is voor mij uitstekend. Ik wilde er gewoon lekker inkomen en dan vlak doorrijden. Ik had een rondje 29,0, maar verder alles onder de 29. Het was een hele mooie rit. De laatste twee rondjes waren nog wel erg zwaar."

Roest komt zondag vanaf 20.55 uur in actie op de 1.500 meter in Salt Lake City.