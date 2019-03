Esmee Visser ging zaterdag niet van start met het plan om het Nederlands record van Renate Groenewold op de 3 kilometer uit de boeken te rijden, maar slaagde daar wel in bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City.

"Ik dacht dat het te hoog gegrepen zou zijn", aldus de 23-jarige Visser tegen de NOS over het record van Groenewold (3.55,98) uit 2007.

Visser, die debuteerde in Salt Lake City, reed een zeer vlakke race en was bijna twee seconden sneller dan die tijd: 3.54,02. "Zelf was ik niet bezig met dat record, maar mijn trainers zeiden dat ik het wel kon proberen. Dat ik er uiteindelijk dik onder ga, ben ik wel heel blij mee."

"Ik moet nog veel verbeteren wat betreft snelheid, dus ik had niet verwacht dit nu al te rijden. Ik vond het een zeer knappe tijd van Groenewold, ook dat hij zo lang heeft gestaan."

Esmee Visser (links) op het podium naast Martina Sábliková en Natalia Voronina. (Foto: ANP)

'Wereldrecord Sábliková was geen verrassing'

De tijd van Visser was niet genoeg voor de zege. De Tsjechische Martina Sábliková verbeterde met 3.52,02 haar eigen wereldrecord van vorige week in Calgary en pakte zo ook de eindzege in het gecombineerde klassement van de 3.000 en de 5.000 meter. Visser werd tweede, voor de Russische Natalia Voronina.

Visser: "Ik had ook niet verwacht dat ik van Sábliková zou winnen eigenlijk. Haar tijd kwam niet echt als een verrassing."

De 31-jarige Sábliková had het moeilijk tijdens haar rit. "Toen ik de tijden van Visser en Voronina zag, dacht ik: mijn God ik moet een wereldrecord rijden. Ik dacht alleen maar aan de techniek. De laatste twee rondes waren heel zwaar", aldus Sábliková.

"Toen ik hoorde dat mijn eerste ronde 29,1 was dacht ik, mijn God wat snel. Daarom dacht ik dat het laatste gedeelte heel zwaar zou worden, maar 3.52 is een fantastische tijd."

Zondag is de tweede en laatste dag van de wereldbekerfinale in Salt Lake City en dan staan voor zowel mannen als de vrouwen de 500 meter, de 1.500 meter en de massastart op het programma.