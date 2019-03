Kjeld Nuis is in de wolken met zijn wereldrecord op de 1.000 meter bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. De olympisch kampioen reed Shani Davis zaterdag uit de boeken.

Davis kwam tien jaar geleden tot 1.06,42, maar Nuis ging daar in zijn rit tegen de Noor Havard Lorentzen op het razendsnelle ijs in de Utah Olympic Oval overtuigend onderdoor: 1.06,18.

"Fucking lekker dit. Eindelijk een vinkje erachter, hoppa. Het werd retespannend, niet normaal. Het niveau is zó hoog. De drie jongens die het ook konden, kwamen heel dichtbij. Dit is heel gaaf", aldus een euforische Nuis bij de NOS.

De rijder van Jumbo-Visma had zoveel snelheid dat hij na zijn eerste volle ronde wijd de bocht uitkwam. "Als Lorentzen iets sneller was geweest, had ik hem daar geraakt. Het was een mazzeltje, maar dat moet je soms hebben", zei hij.

"Ik ben zeker bang geweest, vooral na de opening van Pavel Kulizhnikov in zijn rit, maar ik had zijn ronde sneller verwacht. Maar het maakt allemaal niet uit, ik heb gewoon het wereldrecord en dat heb ik altijd al willen hebben."

Kjeld Nuis na zijn historische rit in de Utah Olympic Oval. (Foto: ProShots)

'Met pirouette had ik het ook mooi gevonden'

Het deed de 29-jarige Nuis goed dat hij kreeg wat hij wilde, hoewel hij dus geen vlekkeloze race kende. "Het zat er wel in, alleen alles moet even kloppen. Nu klopte niet eens alles, maar het was goed genoeg", zei hij.

"Ik heb een van de dingen bereikt die ik wílde bereiken in mijn carrière. Het kan zeker nog sneller, maar gelukkig reed ik nu met foutjes alsnog een wereldrecord. Al was ik met een pirouette eerste geworden, dan had ik het ook mooi gevonden."

Er doken liefst drie schaatsers onder de toptijd van Davis, want wereldkampioen 1.500 meter Thomas Krol noteerde met 1.06,25 de tweede tijd en wereldkampioen 1.000 meter Kai Verbij eindigde in 1.06,34 als derde.