Esmee Visser heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City het oudste Nederlands record op een olympisch schaatsafstand verbeterd. De 23-jarige Zuid-Hollandse reed op de 3 kilometer Renate Groenewold uit de boeken.

Visser kwam na een zeer vlakke race op het snelste ijs ter wereld uit op een baanrecord van 3.54,02, de vierde tijd ooit. Ze was bijna twee seconden sneller dan Groenewold op 16 november 2007 was in Calgary (3.55,98).

Visser, de olympisch kampioene op de 5 kilometer, schaatste dik onder haar persoonlijk record in de Utah Olympic Oval. Haar toptijd stond sinds afgelopen december op 4.00,62.

De Nederlandse greep wel naast de dagzege in Salt Lake City. Martina Sáblíková klokte 3.52,02 en reed zo voor de tweede week op rij een wereldrecord op de 3.000 meter. Vorig weekend zette de Tsjechische 3.53,31 neer bij het WK allround in Calgary.

De Russische Natalia Voronina won zaterdag brons in 3.54,06. Melissa Wijfje eindigde in een persoonlijk record van 4.01,25 als negende, terwijl Reina Anema elfde werd in 4.07,68.

Sáblíková veroverde ook de eindzege in het wereldbekerklassement op de 3 en 5 kilometer. Visser eindigde op 27 punten als tweede.

Nao Kodaira (Foto: ANP)

Kodaira wint 500 meter in tweede tijd ooit

De dagwinst op de 500 meter ging naar Nao Kodaira. De olympisch kampioene reed met 36,47 de tweede tijd ooit. De Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee is sinds 16 november 2013 wereldrecordhoudster met 36,36.

De 32-jarige Kodaira verloor vorige maand bij de WK afstanden in Inzell voor het eerst in bijna drie jaar een race over 500 meter, maar de Japanse boekte zaterdag al haar 22e wereldbekerzege op rij op de kortste afstand.

Wereldkampioene Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde in een persoonlijk record van 36,85 als tweede. Angelina Golikova uit Rusland pakte brons in 36,93, ook een pr.

Bij de vrouwen stonden er geen Nederlanders in de top twaalf van het World Cup-klassement, waardoor er geen Oranje-schaatssters mochten rijden in Salt Lake City.

Zondag staat de laatste 500 meter van het seizoen op het programma in de Utah Olympic Oval.