Pavel Kulizhnikov heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City zijn eigen wereldrecord op de 500 meter dik verbeterd. De 24-jarige Rus klokte een sensationele tijd van 33,61 op het snelste ijs ter wereld.

Kulizhnikov schreef op 20 november 2015 historie in Salt Lake City door als eerste schaatser onder de 34 seconden te rijden: 33,98. Zaterdag haalde de wereldkampioen bijna vier tienden van die toptijd af.

De regerend wereldkampioen sprint opende in 9,67 en reed vervolgens met 23,9 het snelste rondje ooit. De laatste keer dat er zo'n hap van het wereldrecord op de 500 meter afgehaald werd, was in maart 1998, toen de Japanner Hiroyasu Shimizu in Calgary de mondiale toptijd van 35,36 naar 34,82 tilde.

Tatsuya Shinhama dook zaterdag een paar minuten voor Kulizhnikov ook onder het oude wereldrecord. Met 33,83 eindigde de 22-jarige Japanner als tweede. Zijn landgenoot Yuma Murakami werd derde in 34,11.

Kai Verbij (dertiende), Michel Mulder (veertiende) en Dai Dai Ntab (vijftiende) vielen net buiten de top twaalf van het World Cup-klassement, waardoor er geen Nederlandse deelname was op de kortste afstand.

Nao Kodaira (Foto: ANP)

Kodaira wint 500 meter in tweede tijd ooit

Bij de vrouwen ging de zege op de 500 meter naar Nao Kodaira. De olympisch kampioene reed met 36,47 de tweede tijd ooit. De Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee is sinds 16 november 2013 wereldrecordhoudster met 36,36.

De 32-jarige Kodaira verloor vorige maand bij de WK afstanden in Inzell voor het eerst in bijna drie jaar een race over 500 meter, maar de Japanse boekte zaterdag al haar 22e wereldbekerzege op rij op de kortste afstand.

Ook bij de vrouwen stonden er geen Nederlanders in de top twaalf van het World Cup-klassement, waardoor er geen Oranje-schaatssters mochten rijden in Salt Lake City.

Zondag staat in Salt Lake City bij de mannen en de vrouwen de laatste 500 meter van het seizoen op het programma.