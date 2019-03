Kjeld Nuis heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City een wereldrecord geschaatst op de 1.000 meter. Brittany Bowe (1.000 meter), Martina Sáblíková (3 kilometer) en Pavel Kulizhnikov (500 meter) zetten ook een mondiale toptijd neer op het snelste ijs ter wereld.

De 29-jarige Nuis kwam in de Utah Olympic Oval tot een tijd van 1.06,18 op de 1.000 meter. Daarmee reed de olympisch kampioen de toptijd van Shani Davis na tien jaar uit de boeken.

De Amerikaan noteerde op 7 maart 2009 1.06,42 in Salt Lake City. Het gold tot zaterdag als het oudste wereldrecord op een olympische afstand. Nuis kwam twee jaar geleden in Calgary al een keer heel dicht bij die tijd (1.06,51).

Zaterdag doken er in Salt Lake City liefst drie Nederlanders onder het oude wereldrecord van Davis. Thomas Krol, de wereldkampioen op de 1.500 meter, noteerde met 1.06,25 de tweede tijd en wereldkampioen 1.000 meter Kai Verbij eindigde in 1.06,34 als derde. Kulizhnikov (vierde in 1.06,47) viel net buiten het podium.

Nuis had nog niet eerder een wereldrecord gereden in zijn carrière. De rijder van Jumbo-Visma is de eerste Nederlander die een mondiale toptijd schaatst op een individuele afstand sinds Sven Kramer op 17 november 2007 (6.03,32 op de 5 kilometer).

Nuis verzekerde zich door zijn zege in Amerika ook van de eindzege in het wereldbekerklassement op de 1.000 meter.

Brittany Bowe. (Foto: ANP)

Bowe doet ook mee aan recordregen

Ook op de 1.000 meter voor vrouwen sneuvelde het wereldrecord. De Amerikaanse Bowe schaatste voor de derde keer in haar loopbaan een mondiale toptijd op de kilometer door 1.11,61 te klokken. Het wereldrecord stond sinds 10 december 2017 op naam van Nao Kodaira (1.12,09).

De Japanse dook in de rit voor Bowe ook onder haar oude toptijd (1.11,77), maar dat leverde haar slechts de derde plaats op. Haar landgenote Miho Takagi veroverde zilver in 1.11,71.

Ireen Wüst was de beste Nederlandse op de zesde plaats. Met 1.13,16 reed ze een persoonlijk record, maar het Nederlands record van Jorien ter Mors (1.12,53) bleef buiten bereik. Letitia de Jong was met 1.13,32 ook sneller dan ooit. Dat bracht haar op de zevende plek.

De 31-jarige Bowe pakte ook de eindzege in het World Cup-klassement op de 1.000 meter.

Martina Sáblíková. (Foto: ANP)

Opnieuw wereldrecord voor Sáblíková

Op de 3.000 meter kwam Sáblíková tot een recordtijd van 3.52,02. De 31-jarige Tsjechische verbeterde afgelopen zaterdag bij het WK allround in Calgary het destijds oudste wereldrecord op een olympische afstand. Met 3.53,31 was ze 0,03 seconden sneller dan de Canadese Cindy Klassen in maart 2006.

Sáblíková was zaterdag bijna twee seconden sneller dan Esmee Visser, die met een Nederlands record van 3.54,02 zilver pakte. De Russische Natalia Voronina won brons in 3.54,06.

Melissa Wijfje eindigde in een persoonlijk record van 4.01,25 als negende, terwijl Reina Anema elfde werd in 4.07,68.

Sáblíková schaatste al haar derde wereldrecord in acht dagen tijd, want ze verbeterde afgelopen zondag in Calgary ook haar eigen mondiale toptijd op de 5 kilometer (6.42,01). De langste afstand staat dit weekend niet op het programma in Salt Lake City.

Pavel Kulizhnikov. (Foto: ANP)

Sensationele tijd Kulizhnikov

Kulizhnikov ging ruim een uur eerder dik onder zijn eigen wereldrecord op de 500 meter. De 24-jarige Rus klokte een sensationele tijd van 33,61.

Kulizhnikov schreef op 20 november 2015 historie in Salt Lake City door als eerste schaatser onder de 34 seconden te rijden: 33,98. Zaterdag haalde de wereldkampioen bijna vier tienden van die toptijd af.

De regerend wereldkampioen sprint opende in 9,67 en reed vervolgens met 23,9 het snelste rondje ooit. De laatste keer dat er zo'n hap van het wereldrecord op de 500 meter afgehaald werd, was in maart 1998, toen de Japanner Hiroyasu Shimizu in Calgary de mondiale toptijd van 35,36 naar 34,82 tilde.

Tatsuya Shinhama dook zaterdag een paar minuten voor Kulizhnikov ook onder het oude wereldrecord. Met 33,83 eindigde de 22-jarige Japanner als tweede. Zijn landgenoot Yuma Murakami werd derde in 34,11.

Kai Verbij (dertiende), Michel Mulder (veertiende) en Dai Dai Ntab (vijftiende) vielen net buiten de top twaalf van het World Cup-klassement, waardoor er geen Nederlandse deelname was op de kortste afstand. Zondag staat de laatste 500 meter van het seizoen op het programma in de Utah Olympic Oval.