Patrick Roest heeft zaterdag ook in Salt Lake City zijn topvorm laten zien. De wereldkampioen allround won bij de wereldbekerfinale de 5 kilometer in de derde tijd ooit.

De 23-jarige Roest bleef met 6.03,70 minder dan een halve seconde boven het Nederlands record van Sven Kramer, die in november 2007 6.03,32 reed in Calgary. Dat was lang het wereldrecord, totdat Ted-Jan Bloemen er in december 2017 onder dook in Salt Lake City (6.01,86).

Roest, die het seizoen begon met een persoonlijk record van 6.15,10 op de 5.000 meter, haalde meer dan vier seconden van zijn pr af. Hij reed vorige week 6.08,27 in Calgary, waar hij voor de tweede keer wereldkampioen allround werd.

Marcel Bosker eindigde knap als tweede. De 22-jarige Nederlander haalde ook een hap van zijn persoonlijke toptijd af. Hij klokte 6.08,90, terwijl hij 6.13,45 (gereden in Heerenveen) had staan.

Bloemen, die afgelopen zomer laat begon met trainen, zette met 6.09,64 de derde tijd neer. Wereldkampioen 5 kilometer Sverre Lunde Pedersen ging net als zeven dagen geleden bij het WK allround kapot in de slotfase van zijn race en kwam met 6.10,98 niet verder dan plek vijf.

Alexander Rumyantsev (Foto: ANP)

Rus Rumyantsev wint klassement

De Rus Alexander Rumyantsev eindigde als vierde in een persoonlijk record van 6.10,78 en pakte zo de eindzege in het wereldbekerklassement over 5 en 10 kilometer. Hij ging Pedersen voorbij en verdiende zo 15.000 dollar (circa 13.500 euro). Bosker klom naar de tweede plaats in de eindstand.

Roest begon het wereldbekerseizoen met een zege op de 5 kilometer in het Japanse Obihiro. De rijder van Jumbo-Visma deed niet mee om de winst in het klassement, omdat hij twee World Cups oversloeg.

Kramer stond niet in de top twaalf van het wereldbekerklassement, waardoor hij zaterdag niet mocht starten in Salt Lake City.