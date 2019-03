Lara van Ruijven schreef zaterdag geschiedenis in Sofia door als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel te pakken in het shorttrack. De 26-jarige Zuid-Hollandse was in tranen na haar gouden medaille op de 500 meter.

"Mijn droom is uitgekomen, ik ben zó blij", zei een huilende Van Ruijven na haar race tegen de NOS.

De regerend Nederlands kampioene viel in de finale van de 500 meter vlak voor de finish waardoor ze als tweede over de streep kwam, maar de scheidsrechters oordeelden dat Martina Valcepina een duw had uitgedeeld. De Italiaanse kreeg een straf en Van Ruijven het goud.

"Ik wist dat dit erin zat, maar dat het dan ook allemaal lukt…", jubelde de nieuwe wereldkampioene. "De races gingen vandaag allemaal supergoed, maar de finale was heel spannend. Ik wist dat de anderen in de slotfase steeds dichterbij kwamen, dus het was een kwestie van afhouden en blokken."

"Ha, het is jammer dat ik niet juichend over de finish kwam. Ik dacht: shit, ik mis het goud nét. Maar Valcepina kreeg een penalty. Dit is heel mooi, ook dat we één en drie worden", doelde Van Ruijven op de bronzen medaille van Suzanne Schulting.

Lara van Ruijven knokt met Martina Valcepina in de finale van de 500 meter. (Foto: ANP)

Van Ruijven in voetsporen van Knegt

Bij de mannen werd Sjinkie Knegt al eens wereldkampioen allround (2015) en wereldkampioen op de 500 meter (2017), maar bij de vrouwen was Nederland bij het WK shorttrack individueel nog niet verder gekomen dan zilver voor Jorien ter Mors (2013) en brons voor Schulting (2017) op de 1.000 meter.

"Het eerste goud ooit voor een Nederlandse vrouw, dat is echt onbeschrijflijk", aldus Van Ruijven. "Ik ben er heel emotioneel van, dit is ontzettend gaaf."

De geboren Haagse staat na de eerste finaledag van het WK op de tweede plek in het algemeen klassement, maar ze zal zondag op de 1.000 meter geen punten pakken omdat ze zich op die afstand niet gekwalificeerd heeft voor de finalerondes.

Schulting blij voor Van Ruijven

Schulting zal zondag wel starten op de 1.000 meter. De regerend Europees kampioene staat vijfde, met 21 punten achterstand op de Zuid-Koreaanse Min-jeong Choi en Van Ruijven. De Friezin liep flink wat achterstand op doordat ze zaterdag gediskwalificeerd werd in de halve finales van de 1.500 meter.

"Ik had dus wel wat recht te zetten op de 500 meter", stelde Schulting tegen de NOS. "Ik heb een fantastische kwart- en halve finale laten zien. De finale was minder, maar ik kan heel erg blij zijn met brons, het zijn toch punten die ik meeneem naar zondag. Alle credits naar Lara, het is echt fantastisch dat zij hier wereldkampioen is geworden."

Op zondag staan bij de mannen en de vrouwen nog de finalerondes van de 1.000 meter en de 3.000 meter superfinale op het programma. De Nederlandse vrouwen rijden ook nog de finale van de relay.