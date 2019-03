Lara van Ruijven heeft zaterdag op het WK shorttrack in Sofia de wereldtitel op de 500 meter gepakt. Titelfavoriete Suzanne Schulting kende geen geweldige dag door diskwalificatie op de 1.500 meter, maar ze won wel brons op de 500 meter.

Van Ruijven nam in de finale van de 500 meter direct het initiatief, maar ging net voor de finish onderuit en gleed als tweede over de streep.

De Italiaanse Martina Valcepina bleek echter een duw uitgedeeld te hebben en werd gediskwalificeerd, waardoor het goud alsnog naar Van Ruijven ging.

Schulting, die als vierde was gefinisht, schoof door de straf voor Valcepina op van de vierde naar de derde plaats. Met haar bronzen plak krabbelde de 21-jarige Groningse weer wat op in het klassement, nadat ze eerder zaterdag in de halve finale van de 1.500 meter was gediskwalificeerd en dus geen punten pakte.

Van Ruijven staat na de eerste dag tweede in het klassement, met evenveel punten als de Zuid-Koreaanse nummer één Min-jeong Choi (34). De 26-jarige Nederlandse wist zich vrijdag echter niet te plaatsen voor de kwartfinales van de 1.000 meter van zondag. Schulting bezet met dertien punten na twee afstanden de vijfde plaats. Zij start wel op de kilometer.

Lara van Ruijven in de clinch met Martina Valcepina. (Foto: ANP)

Schulting bestraft voor blokkeren tegenstander

De eerste finaledag begon teleurstellend voor Schulting met een diskwalificatie op de 1.500 meter. Ze kwam in haar halve eindstrijd weliswaar overtuigend als eerste over de streep, maar had volgens de scheidsrechters de Française Tifany Huot-Marchand met een arm geblokkeerd.

Schulting mocht daardoor niet in actie komen in de finale, die werd gewonnen door de Zuid-Koreaanse Choi.

Schulting werd eerder dit jaar voor het eerst Europees kampioene en hoopt dit weekend in Bulgarije ook haar eerste wereldtitel te veroveren. Daarvoor zal ze als eerste moeten eindigen in het klassement dat gemaakt wordt over vier afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter en de 3.000 meter superfinale).

Klassement bij de vrouwen 1. Min-jeon Choi (ZKo) - 34 punten

2. Lara van Ruijven (Ned) - 34 punten

3. Kim Boutin (Can) - 21 punten

4. Kexin Fang (Chn) - 21 punten

5. Suzanne Schulting (Ned) - 13 punten

6. Sofia Prosvirnova (Rus) - 13 punten

11. Rianne de Vries (Ned) - 3 punten

Schulting: 'Dit is compleet onterecht'

Voor Schulting kwam de diskwalificatie op de 1.500 meter als een complete verrassing. "Ik verdedig gewoon mijn plek, dat is shorttrack. Ik verander mijn lijn niet, zij rijdt juist tegen mij aan. De bondscoach en al onze stafleden geven mij gelijk. Dit is een compleet onterechte penalty."

Door haar straf op de 1.500 meter wordt het voor Schulting wel heel erg lastig om dit weekend de wereldtitel in de wacht te slepen. "Dit is een enorme klap voor mijn toernooi. Vooral omdat de 1.500 meter echt mijn afstand is."

"Het is te vroeg om de allroundtitel al op te geven, want ook andere schaatssters kunnen fouten maken. Maar de kans is wel heel klein geworden."

Ook bondscoach Jeroen Otter sprak van een onbegrijpelijke beslissing. "Suzanne reed juist een fantastische halve finale. De scheidsrechter is ver buiten zijn boekje gegaan. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar laten we het houden op een scheidsrechterlijke dwaling."

In de ogen van Otter reed Huot-Marchand in de bocht juist tegen Schulting op. "Suzanne staat gewoon solide op haar schaatsen. In 99 van de 100 gevallen kijken de scheidsrechters hier niet eens naar."

Suzanne Schulting in actie op de eerste finaledag van het WK. (Foto: ANP)

Ook De Laat gediskwalificeerd

Rianne de Vries wist niet net als Schulting en Van Ruijven de eindstrijd van de 500 meter te halen. De Friezin werd wel knap tweede in de B-finale van de kortste afstand, waardoor ze met drie punten elfde staat in het klassement.

Bij de mannen staat Itzhak de Laat na de eerste finaledag op de twaalfde plek in de algemene rangschikking. De Nederlander pakte één punt door de achtste plaats (vierde in de B-finale) op de 500 meter. Op de 1.500 meter kreeg hij een straf in de halve finales.

Dylan Hoogerwerf, de enige andere Nederlander in het mannentoernooi, plaatste zich vrijdag alleen voor de finalerondes van de 1.000 meter. Sjinkie Knegt ontbreekt vanwege de zware brandwonden die hij in januari opliep.

De Nederlandse vrouwen plaatsten zich aan het einde van de middag simpel voor de finale van de relay. De Oranje-mannen werd derde in hun halve finale en kwamen net tekort voor een plek in de eindstrijd.

Op zondag staan bij de mannen en de vrouwen nog de finalerondes van de 1.000 meter en de 3.000 meter superfinale op het programma, net als de finale van de relay.