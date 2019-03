Mark Tuitert en Gianni Romme ontkennen dat ze ooit iets gemerkt hebben van (bloed)doping binnen de voormalige Spaarselect-ploeg. Voormalig dopingbestrijder Harm Kuipers stelde vrijdag dat de ploeg begin deze eeuw scherp in de gaten werd gehouden door de ISU.

Tuitert zegt zaterdag tegen de NOS dat hij vooral "insinuaties en tegenstrijdigheden" leest in het interview dat Kuipers aan de Volkskrant gaf. In een uitgebreid 'draadje' op Twitter beschrijft hij wat hij van de berichtgeving van de krant vindt.

"Misschien ben ik naïef", zegt de olympisch kampioen van 2010 op de 1.500 meter. "Maar de schaatswereld is zo klein. Dan moet je toch ergens een keer iets gezien hebben. Ik heb mijn blik nooit afgewend."

"Ik reed bij Spaarselect en ben overal bij geweest. Ik heb nooit iets gemerkt of aangeboden gekregen", aldus Tuitert. "Als er rook is, moet je onderzoek doen. Maar dan moet je wel met bewijzen komen."

Ook Romme, een ander kopstuk van de inmiddels verdwenen Spaarselect-ploeg, zet zijn vraagtekens bij het verhaal van Kuipers. "Ik vind het bijzonder dat iemand dit kan zeggen zonder inhoudelijk te worden", aldus de olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter van 1998 in de Volkskrant.

"Waar uitzonderlijke prestaties worden geleverd, daar zijn altijd geruchten over doping. Het belangrijkste is dat ik voor mezelf weet dat ik mijn sport altijd zuiver heb bedreven."

Training van de Spaarselect-ploeg in de zomer van 2001, met op de voorgrond Gianni Romme, Mark Tuitert en Erben Wennemars. (Foto: ANP)

Kuipers overtuigd van dopinggebruik in schaatswereld

Kuipers (71) was tussen 2000 en 2017 de belangrijkste dopingbestrijder binnen de schaatswereld. In de Volkskrant zei hij vrijdag ervan overtuigd te zijn dat er doping werd gebruikt, ook door Nederlanders.

Vooral in de beginperiode trof Kuipers veel afwijkende bloedwaarden aan. Overigens werden die bloedwaarden pas vanaf 2009 gezien als juridisch bewijsmateriaal in dopingstrafzaken.

"In 2000 waren er een paar profielen waarvan ik nu denk: met een beetje extra inspanning hadden we toen een paar dopingzaken kunnen hebben. Maar we hadden toen nog weinig ervaring, we begonnen net", zegt Kuipers.

Kuipers vertelt dat er in 2000 bij de WK allround in Mil­waukee en de WK afstanden in Nagano bij een aantal schaatsers "wat rare waarden" werden gevonden. "Daarvan zeg ik: het was de begintijd, daar hecht ik niet zo veel waarde aan. De afstelling van de machine is mogelijk niet optimaal geweest."

"Maar als de regels van nu toen zouden hebben gegolden, hadden we wel een paar schaatsers kunnen vervolgen. Vooral uit het Oostblok­gebied", stelt Kuipers.

V.l.n.r.: Annemarie Thomas, coach Peter Mueller, Gianni Romme en Erben Wennemars van Spaarselect. (Foto: ANP)

'ISU wilde dopinggebruik afschrikken'

Schaatsbond ISU was er volgens Kuipers niet op uit om dopingzondaars te straffen. Schaatsers met verdachte bloedwaarden werden extra gecontroleerd en de ISU hoopte dat daar een afschrikwekkende werking vanuit zou gaan.

Schaatsers van Spaarselect werden door Kuipers scherp in de gaten gehouden, omdat sportarts Berend Nikkels bij de ploeg werkte. Hij begeleidde eerder wielrenners die doping gebruikten.

"Nikkels wilde doping vrijgeven en daar heb ik wel een paar pittige discussies met hem over gehad. Ik was het heel erg met hem oneens", aldus Tuitert.