Kjeld Nuis wil komend weekeinde dolgraag een wereldrecord schaatsen bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City, maar hij benadrukt dat dat geen vanzelfsprekendheid is.

"Echt alles moet meezitten, alles moet kloppen. Qua rit, tegenstander, ijskwaliteit, noem maar op. De omstandigheden heb je echter niet in de hand. Dat maakt een wereldrecord ook zo ongrijpbaar", zegt Nuis.

Nuis komt op de snelste baan ter wereld in actie op de 1.000 en 1.500 meter, waarop de wereldrecords op respectievelijk 1.06,42 (Shani Davis in 2009) en 1.41,02 (Denis Yuskov in 2017) staan, eveneens gereden in de Utah Olympic Oval in Salt Lake City.

"Zó vaak kom je hier niet, dus als je er bent, moet je er zeker voor gaan. Maar het winnen van beide races is voor mij het belangrijkste", stelt Nuis.

"Het zou echt heel mooi zijn om ook nog een wereldrecord te rijden, maar het is zeker geen ramp als dat niet gebeurt."

Nuis veroverde vorige maand brons bij het WK sprint in Heerenveen. (Foto: ANP)

'Alles draait om een vlekkeloze rit'

Nuis weet naar eigen zeggen al twee jaar dat een mondiale toptijd erin zit, zeker op de 1.000 meter, waarop hij met 1.06,51 het Nederlands record in bezit heeft en daarmee dus al in de buurt zit van de prestatie van Davis.

"Ik reed in februari 2017 in Calgary al 1.06,51, dat was 0,09 seconde boven het wereldrecord. Was is dat nou voor een verschil? Een scheet en je bent er. Maar alles draait om een vlekkeloze rit", vertelt hij.

"Elke slag moet raak zijn, een klein foutje is al fataal als je op jacht bent naar een wereldrecord. Daarom wil ik er niet mee bezig zijn. Ik richt me op mezelf, op mijn eigen race en op mijn techniek. Dan zien we vanzelf wel wat het eindresultaat is."

Nuis werd begin dit jaar uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in Nederland. (Foto: ANP)

'Ik zit weer lekker in mijn vel'

Nuis heeft geleerd van zijn min of meer mislukte optreden bij de WK afstanden vorige maand in Inzell. Hij wilde veel te graag laten zien dat hij nog steeds de beste is op de middenafstanden en verspeelde door die opgefokte houding zijn wereldtitels op de 1.000 meter (brons) en 1.500 meter (vijfde).

"Die verkrampte manier van rijden wil ik nooit meer voelen in zijn lijf. Ik houd het nu simpel, ben alleen maar puur met schaatsen bezig. Ik zit weer lekker in mijn vel", geeft hij te kennen.

Nuis leidt in de wereldbekerstand van de 1.000 meter met 222 punten, gevolgd door Pavel Kulizhnikov, Havard Lorentzen (beiden 217), Kai Verbij (208) en Thomas Krol (190).

De 29-jarige Leidenaar is op de 1.500 meter eveneens de hoogstgeklasseerde Nederlander, maar met een negende plaats doet hij, ondanks dat er in Salt Lake City dubbele punten te verdienen zijn, niet meer mee in de strijd om het podium.