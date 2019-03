Het schaatsseizoen wordt komend weekend afgesloten met de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Naast de eindzeges in de World Cup draait het op het snelste ijs ter wereld vooral om wereldrecords. Een overzicht van de huidige mondiale toptijden en de (Nederlandse) schaatsers die kans maken op een wereldrecord.

Ireen Wüst maakte er eind oktober geen geheim van wat haar grootste doel voor het seizoen was: de vijfvoudig olympisch kampioene wilde voor het eerst in haar lange en zeer succesvolle carrière een wereldrecord rijden.

De blik van Wüst was vooral gericht op de World Cup-finale in de Utah Olympic Oval, die door een hoogte van 1.425 meter geldt als de snelste ijsbaan ter wereld. Acht van de tien huidige wereldrecords op de traditionele schaatsafstanden zijn geschaatst in Salt Lake City.

Zondag is de 1.500 meter waar Wüst al de hele winter naar uitkijkt, maar de afgelopen maanden zijn door het overlijden van haar beste vriendin Paulien van Deutekom begin januari heel zwaar geweest voor de rijdster van TalentNED. Afgelopen weekend werd ze vijfde bij het WK allround en zei ze dat het "lichamelijk een beetje op is".

Maar Wüst zou Wüst niet zijn als ze niet nog een sprankje hoop zou houden. "Ik hoop dat ik zondag nog één fantastische dag heb."

Ireen Wüst werd vijfde bij het WK allround in Calgary. (Foto: ANP)

Twaalf onderdelen bij WB-finale

In totaal worden er zaterdag en zondag twaalf onderdelen verreden in Salt Lake City. Op tien van die afstanden zullen de deelnemers - de top twaalf van het wereldbekerklassement per afstand mag meedoen - ook naar het wereldrecord kijken.

Zaterdag 9 maart (Nederlandse tijden)

20.30 uur: 5.000 meter mannen

Nederlandse deelnemers: Marcel Bosker en Patrick Roest

Top drie wereldbekerklassement (5.000/10.000 meter):

1. Sverre Lunde Pedersen (Noo) - 237 punten

2. Alexander Rumyantsev (Rus) - 236 punten

3. Marcel Bosker - 212 punten

Ted-Jan Bloemen reed in december 2017 in Salt Lake City na ruim tien jaar het wereldrecord van Sven Kramer op de 5 kilometer uit de boeken: 6.01,86. De Nederlandse Canadees staat op de startlijst dit weekend, maar begon afgelopen zomer heel laat met trainen en lijkt niet in de vorm van anderhalf jaar geleden. Wereldkampioen allround Patrick Roest verbetert zich dit seizoen constant. Zijn persoonlijk record op de 5.000 meter, dat hij afgelopen zaterdag bij het WK allround in Calgary neerzette, is met 6.08,27 echter nog wel een flink stuk verwijderd van het wereldrecord. Kramer doet niet mee in Utah, omdat hij slechts 33e staat in het World Cup-klassement. Wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen kan wel een gooi doen naar het wereldrecord.

Ted-Jan Bloemen na het verbreken van het wereldrecord op de 5 kilometer. (Foto: ProShots)

21.30 uur: Eerste 500 meter mannen

Nederlandse deelnemers: Geen

Top drie wereldbekerklassement:

1. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 452 punten

2. Tatsuya Shinhama (Jap) - 366 punten

3. Havard Lorentzen (Noo) - 350 punten

Pavel Kulizhnikov schreef op 20 november 2015 historie in Salt Lake City door als eerste schaatser onder de 34 seconden te duiken op de 500 meter. Zijn tijd van 33,98 is nog steeds het wereldrecord. De Rus is in vorm - getuige zijn gouden medaille bij het WK sprint van drie weken geleden - en kan dus wellicht een aanval doen op zijn eigen toptijd. Kai Verbij (dertiende), Michel Mulder (veertiende) en Dai Dai Ntab (vijftiende) vallen net buiten de top twaalf van het World Cup-klassement, waardoor er geen Nederlandse deelname is.

21.45 uur: Eerste 500 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers: Geen

Top drie wereldbekerklassement:

1. Vanessa Herzog (Oos) - 504 punten

2. Olga Fatkulina (Rus) - 403 punten

3. Angelina Golikova (Rus) - 388 punten

Nao Kodaira is al enkele jaren de koningin van de 500 meter, al verloor ze vorige maand wel haar wereldtitel aan Vanessa Herzog. Bovendien heeft de olympisch kampioene uit Japan nog nooit het wereldrecord op haar favoriete afstand in handen gehad. In Salt Lake City kan ze proberen om Lee Sang-hwa van de troon te stoten. De Zuid-Koreaanse, die al sinds 20 januari 2013 wereldrecordhoudster is, klokte op 16 november 2013 in de Utah Olympic Oval de huidige toptijd: 36,36.

Lee Sang-hwa. (Foto: ANP)

22.00 uur: 3.000 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers: Esmee Visser, Melissa Wijfje en Reina Anema

Top drie wereldbekerklassement (3.000/5.000 meter):

1. Martina Sáblíková (Tsj) - 250 punten

2. Natalia Voronina (Rus) - 239 punten

3. Isabelle Weidemann (Can) - 236 punten

Martina Sáblíková verbeterde afgelopen zaterdag bij het WK allround in Calgary het oudste wereldrecord op een olympische afstand. Met 3,53,31 was de Tsjechische 0,03 seconden sneller dan de Canadese Cindy Klassen in maart 2006. Sáblíková kan dit weekend in Salt Lake City proberen om haar toptijd nog wat scherper te stellen. Esmee Visser reed twee weken geleden bij een trainingswedstrijd in Calgary een razendsnelle 5 kilometer (6.45,73), maar de olympisch kampioene op de langste afstand lijkt nog niet voldoende ervaren op de 3 kilometer om al voor een wereldrecord te gaan.

Martina Sáblíková werd voor de vijfde keer wereldkampioen allround in Calgary. (Foto: ANP)

23.00 uur: 1.000 meter mannen

Nederlandse deelnemers: Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol

Top drie wereldbekerklassement:

1. Kjeld Nuis - 222 punten

2. Pavel Kulizhnikov (Rus) - 217 punten

3. Havard Lorentzen (Noo) - 217 punten

Het wereldrecord op de 1.000 meter mannen geldt sinds afgelopen weekend als het oudste op een olympische afstand. De Amerikaan Shani Davis noteerde op 7 maart 2009 1.06,42 in Salt Lake City. Kjeld Nuis kwam twee jaar geleden in Calgary al een keer heel dicht bij die tijd (1.06,51) en de olympisch kampioen wil dit weekend harder rijden. "Ik staar me niet blind op het record, maar ik heb wel een tijd die ik graag wil rijden en realistisch is: 1.06,30", zei Nuis vrijdag tegen de NOS.

23.15 uur: 1.000 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers: Ireen Wüst, Letitia de Jong

Top drie wereldbekerklassement:

1. Brittany Bowe (VS) - 277 punten

2. Vanessa Herzog (Oos) 217 punten

3. Nao Kodaira (Jap) - 202 punten

Kodaira heeft wel een wereldrecord in handen, want de Japanse schaatste op 10 december 2017 in Salt Lake City naar een tijd van 1.12,09 op de 1.000 meter. Daarmee was ze 0,09 seconden sneller dan Brittany Bowe twee jaar eerder. De Amerikaanse werd vorige maand wereldkampioene op de kilometer en won dit seizoen al drie wereldbekers op deze afstand, dus zij lijkt de belangrijkste kanshebber om het wereldrecord aan te vallen in Salt Lake City.

Nao Kodaira met haar wereldrecord op de 1.000 meter. (Foto: ProShots)



Zondag 10 maart

21.30 uur: 1.500 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers: Ireen Wüst, Lotte van Beek, Melissa Wijfje en Joy Beune

Top drie wereldbekerklassement:

1. Brittany Bowe (VS) - 270 punten

2. Ireen Wüst - 217 punten

3. Miho Takagi (Jap) - 211 punten

Bowe was in november 2015 ook heel even wereldrecordhoudster op de 1.500 meter, maar de tijd van de schaatsster uit Florida (1.51,59) werd een week later alweer verbeterd door haar landgenote Heather Bergsma: 1.50,85. Wüst hoopt op een wereldrecord, maar ze kan eventueel ook met een schuin oog kijken naar het Nederlands record van Marrit Leenstra (1.52,06).

21.55 uur: 1.500 meter mannen

Nederlandse deelnemers: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Patrick Roest

Top drie wereldbekerklassement:

1. Denis Yuskov (Rus) - 223 punten

2. Seitaro Ichinohe (Jap) - 203 punten

3. Kim Min-seok (ZKo) - 199 punten

Denis Yuskov haalde op 9 december 2017 in Salt Lake City twee honderdsten van het wereldrecord van Shani Davis af, waardoor de Rus met 1.41,02 geldt als de snelste man ooit op de 1.500 meter. Ook op deze afstand kan Nuis een aanval wagen op de toptijd, al is zijn persoonlijk record wel ruim een seconde langzamer (1.42,14). Thomas Krol werd vorige maand met een persoonlijk record van 1.42,58 wereldkampioen in Inzell en kan bij een zelfde soort race in Salt Lake City misschien wel in de buurt van het wereldrecord komen.

Kjeld Nuis. (Foto: ANP)

22.35 uur: Tweede 500 meter vrouwen

Nederlandse deelnemers: Geen

22.50 uur: Tweede 500 meter mannen

Nederlandse deelnemers: Geen

23.15 uur: Massastart vrouwen

Nederlandse deelnemers: Irene Schouten en Melissa Wijfje

23.35 uur: Massastart mannen

Nederlandse deelnemers: Chris Huizinga en Simon Schouten