Suzanne Schulting hoopt dat ze haar sterke shorttrackseizoen komend weekend kan bekronen met een gouden medaille bij de WK in het Bulgaarse Sofia. De 21-jarige Nederlandse geldt als favoriet.

Schulting maakte dit seizoen indruk door in Dordrecht de Europese titel te veroveren. De olympisch kampioene op de 1.000 meter eindigde in de wereldbeker bovenaan op zowel de 1.000 als 1.500 meter.

"Ik ga bij het wereldkampioenschap ook voor goud. Het is lastig te zeggen of ik alleen dan tevreden ben. Ik heb bij een WK namelijk nog nooit op het podium gestaan, dus dat hoop ik sowieso te bereiken", zegt ze.

Van druk heeft Schulting weinig last. "Ik probeer elke wedstrijd in principe hetzelfde te benaderen. Al zal de spanning hier misschien iets groter zijn dan bij een gemiddelde wereldbekerwedstrijd."

Suzanne Schulting in actie bij de wereldbeker in Dresden van vorige maand. (Foto: ANP)

Schulting maakte lastige periode door

De eerste maanden van 2019 waren lastig voor Schulting. In januari overleed haar oma vlak voor de start van de EK en een dag later kwam het nieuws dat haar ploeggenoot en maatje Sjinkie Knegt met brandwonden in het ziekenhuis lag.

Een huilende Knegt zei vorige week in een interview met de NOS dat het hem veel deed dat Schulting haar EK-goud aan hem opdroeg. Het interview raakte Schulting: "Dat kwam bij mij wel even binnen, het was emotioneel."

Bij de WK in Sofia zullen de tribunes vermoedelijk allesbehalve vol zitten, want shorttrack leeft niet in Bulgarije. Schulting probeert zich daar weinig van aan te trekken. "Het is jammer, maar het is niet anders", relativeert ze.

Suzanne Schulting met bondscoach Jeroen Otter na het behalen van haar Europese titel in Dordrecht. (Foto: ANP)

Otter: 'WK goede les richting 2022'

Bondscoach Jeroen Otter is benieuwd hoe Schulting zich houdt op de WK. Ze won negen van de tien wereldbekerwedstrijden waaraan ze dit seizoen meedeed.

"Zo'n prestatiereeks komt niet vaak voor. Alles wat ze dan niet wint, valt tegen. Suzanne wordt door iedereen gezien als favoriete", aldus Otter.

"Het is een goede les in aanloop naar de Winterspelen van 2022 in Peking. Het goed kunnen omgaan met het verwachtingspatroon. Suzanne legt zichzelf de druk ook op. Je kunt bij de WK gemiddeld wel de beste zijn, maar het is een puntensysteem. Er moet heel erg gerekend worden."

De WK in Sofia beginnen vrijdag en duren tot en met zondag. De Nederlandse vrouwenploeg bestaat verder uit Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries en Georgie Dalrymple. Bij de mannen doen Daan Breeuwsma, Ithzak de Laat, Dylan Hoogerwerf, Dennis Visser en Jasper Brunsmann mee.