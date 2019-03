Sven Kramer sloot een vaak moeizaam seizoen zondag af met brons op het WK allround in Calgary. De 32-jarige schaatser hoopt volgende winter zijn rugproblemen beter onder controle te hebben, zodat zijn prestaties stabieler worden.

"Ik begon dit seizoen heel erg goed, maar daarna heb ik een terugval gehad. Vervolgens is mijn vorm steeds een golfbeweging geweest, dat is jammer", aldus Kramer, die volgend weekend niet meedoet aan de wereldbekerfinale in Salt Lake City.

"Laat ik het zo zeggen: ik had op een beter seizoen gehoopt, maar ik heb wel genoeg goede momenten gehad die me vertrouwen geven voor volgend seizoen. Het is alleen vervelend dat die goede momenten niet altijd in wedstrijden waren."

Kramer won tussen 2007 en 2017 praktisch alles wat er te winnen viel. Deze winter pakte hij - mede door een regelmatig opspelende rugblessure - individueel alleen goud bij het EK allround van begin januari in Collalbo.

"Toen was ik op mijn best. Maar omdat ik nog te fragiel ben, kwam dat EK hard aan en heb ik daarna weer een kleine terugval gehad. Maar ik moest wel bijna meteen weer door naar de WK afstanden en na dat toernooi reisde ik al snel weer af naar Calgary. Het is gewoon heel erg moeilijk om in een winter te herstellen."

'Was een beetje als over water lopen'

Kramer krijgt na zijn vakantie in de zomertrainingen weer maanden de tijd om zijn rug sterker te maken. "Dat klopt, maar het liefst wil je in een winter ook een beetje doorbouwen. Nu was ik eigenlijk aan het proberen om over water te lopen en dat lukt vrij weinig mensen."

"Daarom kijk ik een beetje dubbel terug op dit seizoen. Het moet beter. Ik kan soms wakker worden als het nog heel slecht is en dan heb ik weinig te vertellen in trainingen en wedstrijden."

"Ik heb ook heel goede dagen, zoals rond het EK, en dan weet ik meteen dat het goed genoeg is om te winnen. Daar moet ik weer naartoe, dat het weer de standaard wordt. Alleen gaat dat niet vanzelf."

Sven Kramer kon Patrick Roest nog wat helpen op de 10 kilometer bij het WK. (Foto: ANP)

500 meter nekt Kramer bij WK allround

Kramer had zaterdag en zondag bij het WK allround vrij goede dagen, alleen had hij door een slechte 500 meter na de eerste afstand eigenlijk al geen zicht meer op de titel.

In het eindklassement eindigde de negenvoudig wereldkampioen achter Patrick Roest en de Noor Sverre Lunde Pedersen als derde.

"Ik heb een prima 5.000 en 1.500 meter gereden, maar ik verloor te veel op de 500 meter en daardoor kon ik op de 10 kilometer eigenlijk alleen maar proberen om de derde plek vast te houden."

"Het is zonde, want ik rijd natuurlijk liever om te winnen. Maar ik ben ook niet heel lang ziek geweest van mijn 500 meter, want daarvoor heb ik al te veel klappen gehad in mijn carrière."