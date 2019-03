Bij de wereldtitel allround van Patrick Roest kon vorig jaar nog een kleine asterisk geplaatst worden, omdat Sverre Lunde Pedersen in leidende positie viel op de 10 kilometer. Afgelopen weekend was er in Calgary geen twijfel dat Roest de beste allrounder was.

"Deze titel voelt zeker beter dan die van vorig jaar", zei de 23-jarige Nederlander na de podiumceremonie in de Olympic Oval. "Vorig jaar waren er een heleboel mensen die betwijfelden of ik de beste was, omdat Sverre één afstand heel slecht reed, maar nu weet iedereen dat ik het hele weekend echt de sterkste was."

"Het was nu natuurlijk sowieso een heel ander toernooi dan in 2018", doelde Roest op de volle tribunes in de buitenlucht in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Een WK in Nederland rijden is wel even wat mooier, maar wereldkampioen worden is altijd leuk. Uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel publiek er zit, winnen geeft altijd een goed gevoel."

Roest domineerde zaterdag en zondag op de snelle baan in Calgary met een eerste plek op de 5 en de 10 kilometer en een tweede plaats op de 500 en 1.500 meter. Zijn voorsprong in het eindklassement op de nummer twee Pedersen was meer dan een half punt. Nummer drie Sven Kramer gaf al bijna anderhalf punt toe.

"Het was niet uitzonderlijk, maar het was vier keer goed en dat heb je nodig bij het allrounden", zei de schaatser van Jumbo-Visma, die pas na het toernooi op het middenterrein hoorde dat hij een wereldrecord punten had neergezet.

"Daar was ik helemaal niet mee bezig, wist het ook niet. Ik vind het wel gaaf, maar het grootste doel dit weekend was wereldkampioen worden."

'Heb weer veel gehad aan Kramer'

Roest kreeg in de jacht op titelprolongatie een klein beetje hulp van Kramer, die op de 10 kilometer zijn tegenstander was in de slotrit. De negenvoudig wereldkampioen nam zijn ploeggenoot in het begin van de race wat op sleeptouw.

"Misschien moet je mij een beetje wakker maken tijdens een 10 kilometer", glimlachte Roest, die flink gespannen was voor de slotafstand. "Soms denk ik iets anders dan dat mijn benen doen. Nu dacht ik het aan het begin van de race: als ik sneller ga, hou ik het misschien niet vol. Maar daardoor begon ik te voorzichtig."

"Sven versnelde op een gegeven moment en toen wist ik dat ik ook sneller moest gaan rijden. Dat was fijn, want het is lastiger om het helemaal alleen te doen op een 10 kilometer. Ik heb ook dit toernooi dus weer veel gehad aan Sven."

Wereldkampioen Patrick Roest rijdt een ereronde met wereldkampioene Martina Sáblíková. (Foto: ANP)

'Eén biertje kan wel'

Roest heeft niet veel tijd om zijn tweede wereldtitel te vieren, want maandag reist hij al door naar Salt Lake City, waar volgend weekend de wereldbekerfinale op het programma staat. De Zuid-Hollander zal op de snelste baan ter wereld de 1.500 meter en de 5 kilometer rijden.

"Ik ben benieuwd hoe snel het ijs in Salt Lake City is, want ik ben er nog nooit geweest", aldus Roest. "Ik durf niet te zeggen wat daar nog mogelijk is, want daar ben ik nog helemaal niet mee bezig geweest."

"Ik wil nu even blij zijn met deze wereldtitel, vanaf maandag ga ik me weer focussen op de volgende wedstrijden. Ik kijk zeker uit naar schaatsen in Salt Lake City, maar mijn grootste doel was dit WK allround. Eén biertje kan vanavond dus wel."