Antoinette de Jong vocht bij het WK allround in Calgary het hele weekend vooral tegen zichzelf en daarom was ze uiteindelijk blij dat ze achter Martina Sáblíková en Miho Takagi nog brons veroverde.

"Ik baal dat ik dit toernooi niet harder gereden heb", aldus De Jong na de afsluitende 5 kilometer in de Olympic Oval. "Maar als ik zie hoe goed Sáblíková rijdt en hoe hard Takagi op de korte afstanden schaatst, mag ik daar wel als trotse derde achter staan. Ook al was het niet mijn weekend, achteraf ben ik er wel tevreden mee."

De regerend Europees allroundkampioene begon met een persoonlijk record op de 500 meter nog wel prima aan het WK, maar op de drie andere afstanden had ze geen enkel moment het gevoel dat ze goed in haar slag zat.

"Het enige rechte stuk dat ik dit weekend goed 'geraakt' heb, is het laatste rechte stuk van de 500 meter. Verder heb ik alleen maar gevochten, 'geharkt' en energie verspild. Het héle weekend", zei De Jong.

"Het was het hele toernooi net niet, terwijl ik wilde dat het net wél zou zijn. Mentaal was ik mezelf zo aan het dwingen om te presteren wat ik voor ogen had, dat dat me heel veel energie kostte. Ik had dus veel beter gekund en dat is heel frustrerend. Maar ik mag er ook heel erg blij mee zijn dat ik derde ben geworden. En dat ben ik ook."

Antoinette de Jong met de nieuwe wereldkampioene Martina Sáblíková. (Foto: ANP)

'Het werd overleven'

De Jong begon de slotdag van het WK allround al op de derde plaats en door een zesde plek op de 1.500 meter en een vijfde plek op de 5 kilometer behield ze haar podiumplaats.

"Mijn hoofd wilde wel, maar ik merkte dat mijn hoofd en mijn lichaam samen niet helemaal wilden", stelde de 23-jarige Friezin. "Daardoor werd het overleven. En ik heb mijn hoofd boven water weten te houden op de 5 kilometer."

De Jong, die met pijn in haar hart niet zal afreizen naar Salt Lake City voor de wereldbekerfinale van komend weekend, sloot haar eerste seizoen onder coach Jac Orie bij Jumbo-Visma daardoor af met een medaille.

"Ik heb de hele winter goed gereden, persoonlijke records gereden en een grote stap gezet. Jac heeft een totaal ander trainingsschema dan ik gewend was, dus dat is even wennen. Maar ik ben heel tevreden over mijn seizoen."

De Jong zal de komende maand wel gaan nadenken over hoe ze ervoor kan zorgen dat ze niet nog een keer zo tegen zichzelf gaat vechten als dit weekend bij het WK. "Daar heb ik genoeg tijd voor", lachte ze. "Ik heb fysiek een grote stap gezet, maar ik merk dat ik nog groeiende ben. Nu ga ik eerst op vakantie."