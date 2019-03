Patrick Roest heeft zondag in Calgary zijn wereldtitel allround met succes verdedigd. Sven Kramer pakte achter zijn landgenoot en de Noor Sverre Lunde Pedersen het brons.

Met een puntentotaal van 145.561 verbeterde de 23-jarige Roest het wereldrecord op de grote vierkamp. Dat record stond op naam van Shani Davis (145.742), gereden bij het WK allround van 2006 in Calgary.

Douwe de Vries, de derde Nederlandse deelnemer aan het WK allround, moest zich tevredenstellen met de vierde plaats in het eindklassement.

Roest veroverde vorig jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel allround. Dat kwam mede doordat klassementsleider Pedersen viel op de 10 kilometer.

Het goud betekent voor de schaatser uit Lekkerkerk zijn derde medaille op een WK allround. Naast zijn twee titels greep hij twee jaar geleden het zilver, achter Kramer.

Patrick Roest juicht na prolongatie van zijn wereldtitel allround. (Foto: ANP)

Kramer recordhouder met twaalfde medaille

Het brons is voor de 32-jarige Kramer zijn twaalfde medaille op een WK allround, waarmee hij nu alleen recordhouder is. Hij deelde het record met de Noor Ivar Ballangrud, die in de jaren twintig en dertig elf keer op het podium stond.

Kramer hoopte dit weekend zijn tiende wereldtitel te veroveren, maar na een matige 500 meter was die kans al bijna verkeken. Hij werd in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 (in Calgary), 2016 en 2017 wel wereldkampioen.

Twee maanden geleden pakte Kramer in het Italiaanse Collalbo zijn tiende Europese allroundtitel.

Bij de vrouwen werd Martina Sáblíková voor de vijfde keer in haar loopbaan wereldkampioene allround. Antoinette de Jong eiste het brons voor zich op.

Patrick Roest en Martina Sáblíková met de kransen. (Foto: ProShots)

Pedersen pakt tijd terug op 1.500 meter

Roest ging na twee afstanden al aan de leiding in het klassement. Op de 1.500 meter van zondag pakte nummer twee Pedersen wat tijd terug op de titelverdediger.

De Noor won de 1.500 meter in 1.43,11, waarmee hij slechts drie honderdste van een seconde boven zijn persoonlijk record bleef. Roest werd met 1.43,31 tweede en haalde bijna een seconde van zijn pr af.

Kramer eindigde als derde in 1.43,87. De negenvoudig wereldkampioen allround kwam daarmee in de buurt van zijn persoonlijke toptijd (1.43,54), die al staat sinds december 2009.

De Vries reed voor de achtste keer dit seizoen een persoonlijk record. De Fries klokte met 1.44,24 de vijfde tijd op de 1.500 meter, terwijl zijn pr op 1.45,08 stond.

Patrick Roest wankelt tijdens zijn race op de 1.500 meter. (Foto: ProShots)

Roest sluit toernooi af met winst op 10 kilometer

Op de 10 kilometer verdedigde Roest een voorsprong van 4,54 seconden op Pedersen. De schaatser van Team Jumbo-Visma breidde die marge verder uit door de slotafstand in Calgary te winnen in 12.51,17. Hij kreeg in de slotrit wel de hulp van zijn ploeggenoot Kramer, bij wie hij regelmatig in het spoor kon rijden.

Mede daardoor was hij bijna zes seconden sneller dan Pedersen, die met 12.56,91 ruim onder zijn persoonlijk record dook. De Scandinaviër eindigde daarmee als derde achter Roest en Ted-Jan Bloemen (12.53.15).

Kramer deed het in het laatste deel van zijn race rustig aan en werd met 13.00,93 vierde. De Vries liet met 13.01,44 de vijfde tijd op het afsluitende nummer noteren.