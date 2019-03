Martina Sáblíková heeft zondag voor de vijfde keer in haar loopbaan de wereldtitel allround veroverd. De Tsjechische maakte op de beslissende 5 kilometer in het Canadese Calgary dankzij een wereldrecord genoeg tijd goed op de Japanse Miho Takagi om goud te pakken. Antoinette de Jong veroverde brons.

Na de 1.500 meter van eerder op zondag moest Sáblíková op de afsluitende 5.000 meter 14,99 seconden goedmaken op Takagi. Daar slaagde ze in door een nieuw wereldrecord te noteren: 6.42,01. Ze scherpte de mondiale toptijd aan die ze in februari 2011 zelf had neergezet in Salt Lake City (6.42,66).

Takagi was met een tijd van 7.02,72 ruim twintig seconden langzamer op de 5 kilometer en moest zich tevredenstellen met zilver. De 24-jarige Japanse won vorig jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam haar eerste wereldtitel allround door Ireen Wüst en Annouk van der Weijden voor te blijven in het klassement.

De Jong klokte in Calgary op de afsluitende 5 kilometer met 6.56,26 de vijfde tijd - een nieuw persoonlijk record - en dat was genoeg om het brons veilig te stellen. Voor de Europees kampioene allround is het haar tweede WK-medaille, nadat ze in 2016 in Berlijn eveneens brons veroverde.

Carlijn Achtereekte werd knap derde op de 5.000 meter (6.50,12) en eindigde als vierde in het eindklassement op minder dan twee seconden van De Jong. Zesvoudig wereldkampioene Ireen Wüst was niet goed genoeg op de 5 kilometer om in de buurt van het eindpodium te komen (zevende in 6.59,80) en eindigde in het klassement als vijfde.

Sáblíková viert haar vijfde wereldtitel allround (Foto: ProShots)

Sáblíková verbeterde zaterdag ook al wereldrecord

De 32-jarige Wüst had in Calgary voor de dertiende keer in haar loopbaan een WK-medaille kunnen pakken. De Brabantse veroverde in 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 goud en heeft vier zilveren en twee bronzen plakken op haar erelijst staan.

De 31-jarige Sáblíková won het WK allround ook al in 2009, 2010, 2015 (ook in Calgary) en in 2016. Vorig jaar werd de drievoudig olympisch kampioene in Amsterdam slechts zesde, maar ze kent een heel sterk einde van het huidige seizoen.

Vorige maand werd Sáblíková al wereldkampioene op de 3 en 5 kilometer. Zaterdag wist Sáblíková bovendien te imponeren in Calgary door het dertien jaar oude wereldrecord van Cindy Klassen op de 3 kilometer uit de boeken te rijden.

Ireen Wüst eindigde als vijfde op het WK allround. (Foto: ANP)

Takagi wel klasse apart op 1.500 meter

Eerder op zondag was Takagi op de 1.500 meter met een tijd van 1.52,08 net als zaterdag op de 500 meter nog een klasse apart. Wüst eindigde op gepaste afstand op de tweede plek in 1.53,48.

Sáblíková klokte met 1.53,70 de vierde tijd op de 1.500 meter. De Jong bleef op de schaatsmijl twee tienden boven haar persoonlijke record en zette de zesde tijd neer (1.53,96).

Wüst hoopte dit weekend of volgende week bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City een wereldrecord te rijden op de 1.500 meter, maar ze liet zaterdag na haar zesde plek op de 3 kilometer weten dat haar lichaam op lijkt na een zwaar seizoen. Ook het Nederlands record van Marrit Leenstra (1.52,06) kwam niet in gevaar.

Achtereekte eindigde in 1.53,92 als vijfde op de 1.500 meter. De olympisch kampioene op de 3 kilometer haalde wat van haar persoonlijk record (1.55,76) af, dat ze ruim een maand geleden reed in Heerenveen.