Kramer: 'Verknald op de 500 meter'

"Het is even wennen om voor plek drie te rijden. Leuk is anders, maar het nou eenmaal zo", aldus Sven Kramer, die op het laatste stuk van zijn 10 kilometer niet voluit hoefde te gaan om het brons veilig te stellen. "Ik had harder gekund op de 10, maar dat had niets uitgemaakt. Ik heb het verknald op de 500 meter, alle andere afstanden waren prima. Daar koop ik nu niks voor. Het was een seizoen met een moeilijk begin, een hele mooie periode na kerst en oud en nieuw. Ik weet echter dat het nog steeds heel fragiel is (door zijn rugproblemen, red.), dat moet volgend seizoen absoluut beter. Dit is wat het is."