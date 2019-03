Titelverdedigster Miho Takagi begint de slotdag van het WK allround in Calgary met een ruime voorsprong in het klassement, maar de Japanse bondscoach Johan de Wit ziet Martina Sáblíková na haar wereldrecord op de 3.000 meter als de favoriet voor de wereldtitel.

"Na de 500 meter, waarop Miho twee seconden sneller was dan Sáblíková (37,22 om 39,32, red.), dacht ik dat dat genoeg zou zijn voor de titel. Maar dat denk ik nu niet meer", aldus de Wit na de 3 kilometer. "Die Sáblíková rijdt hier zó verschrikkelijk hard. Als ze zo in de rondte rijdt, is het geen schande om van haar te verliezen."

De 31-jarige Tsjechische reed op de Olympic Oval het bijna dertien jaar oude wereldrecord van Cindy Klassen op de 3 kilometer uit de boeken door 3.53,31 te klokken. Ze steeg daardoor in het klassement van plek dertien naar plek twee. Op de 1.500 meter van zondag moet ze 2,88 seconden goedmaken op Takagi.

Dat zal normaal gesproken niet lukken, maar met haar huidige vorm kan Sáblíková op de afsluitende 5 kilometer nog heel veel rechtzetten. Met een tijd van 6.42,66 is ze op die afstand al sinds 2011 wereldrecordhoudster.

"Ik denk dat Miho twee punten voorsprong moet hebben voor de 5 kilometer, ofwel twintig seconden. Want ik verwacht dat Sáblíková hier zondag 6.40 kan rijden", voorspelde De Wit nog een wereldrecord voor de Tsjechische. "Dat betekent dat Miho op de 1.500 meter zo'n drie seconden sneller moet zijn dan Sáblíková."

Takagi reed vorig weekend nog WK sprint

De coach was meer dan blij met de eerste WK-dag van Takagi. De 24-jarige Japanse arriveerde pas maandag in Calgary, omdat ze vorig weekend per se het WK sprint in Heerenveen wilde rijden. De allroundster pakte in Thialf knap zilver.

"Vooraf werden we voor gek verklaard dat we beide toernooien wilden rijden, maar Miho wilde een keer het WK sprint schaatsen. Daar werd ze tweede en nu staan we met een punt voorsprong eerste bij het WK allround. Dus ik denk dat ze het gelijk haar zijde heeft", aldus De Wit.

De Noord-Hollander heeft er vertrouwen in dat Takagi zondag wederom goed voor de dag zal komen. "Op de tweede dag van een allroundtoernooi zijn er altijd gekke uitslagen, maar Miho kan dat altijd goed aan. Ik verwacht dat ze een sterke 1.500 meter zal schaatsen."

Antoinette de Jong in actie tegen Martina Sáblíková op de 3 kilometer. (Foto: ANP)

De Jong legt zich nog niet neer bij derde plek

De beste Nederlandse in het klassement halverwege het WK is Antoinette de Jong op de derde plek. De regerend Europees kampioene moet op de 1.500 meter 2,95 seconden goedmaken op Takagi.

"Ik vlak Antoinette zeker nog niet uit, want zij kan een goede 1.500 meter en een goede 5 kilometer rijden. Na de 1.500 meter zullen we wel weten wie om de titel kunnen strijden", zei De Wit.

De Jong stelde zelf dat het "alles of niets" wordt zondag. "Het is niet gek om te denken dat het een strijd tussen Takagi en Sáblíková wordt, maar ik ga me er niet zomaar bij neerleggen dat ik hier voor een derde of vierde plek rijd. Ik probeer alleen maar omhoog te kijken en niet naar beneden."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met de 1.500 meter voor vrouwen.