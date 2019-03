Patrick Roest was zaterdag meer dan tevreden na de eerste dag van het WK allround in Calgary. De titelverdediger reed een persoonlijk record op de 500 én de 5.000 meter en begint de slotdag als de leider in het klassement.

"Dit was een perfect begin van het WK. Ik had het me niet beter kunnen wensen", zei Roest aan een picknicktafeltje aan de rand van de Olympic Oval.

De 23-jarige Zuid-Hollander begon zijn derde wereldkampioenschap met de tweede tijd op de 500 meter (35,74) en een paar uur later won hij de 5 kilometer in 6.08,27. Hij begint zondag aan de 1.500 meter met een voorsprong van 0,88 seconde op de nummer twee Sverre Lunde Pedersen en 2,18 seconden op de nummer drie Sven Kramer.

Roest wilde zich zaterdag ondanks zijn goede uitgangspositie nog niet rijk rekenen. "Het grootste gevaar ligt op de 1.500 meter, want die kan Sverre heel goed rijden. Het is voor mij zaak om mijn voorsprong te behouden of iets uit te breiden. Dan heb ik een mooie kans om de titel te pakken op de 10 kilometer."

De schaatser van Jumbo-Visma ziet Pedersen na één dag als zijn belangrijkste uitdager. "Sven kan nog mooie dingen laten zien, maar het wordt voor hem wel lastig. Sverre is voor nu mijn grootste concurrent."

Patrick Roest rijdt langs Sven Kramer. (Foto: ANP)

Pedersen 'afgestraft' op 5 kilometer

Pedersen ging zaterdag op de 5 kilometer volledig kapot in de slotrondes. "Ik probeerde iets speciaals te doen, maar op deze hoogte word je afgestraft als je te hard rijdt in het middendeel", zei de 26-jarige Noor.

Roest startte twee ritten na Pedersen en besloot om zijn rit "iets verstandiger" in te delen. "Ik had drie weken geleden op de 5 kilometer bij de WK afstanden in Inzell eigenlijk hetzelfde probleem als Sverre vandaag, dus ik wilde niet dat dat weer ging gebeuren. Ik moest er een beetje inkomen, maar met nog vijf rondjes te gaan wist ik dat het goed zat en kon ik nog versnellen."

"Het kan voor mij zondag een voordeel zijn dat Pedersen zo kapotgegaan is. In Inzell had ik er een dag later in ieder geval nog wel wat last van."

Jac Orie, de coach van Roest, zei ook dat Pedersen zondag nog zijn laatste rondes op de 5 kilometer in de benen kan hebben. "Maar ik schrijf hem nog niet af, ben je gek. Die gozer blijft levensgevaarlijk."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met de 1.500 meter voor vrouwen. De 1.500 meter voor mannen start om 20.51 uur. Daarna volgen nog de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.