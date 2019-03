Sven Kramer wist zaterdag na de 500 meter al dat zijn tiende wereldtitel heel ver weg is. De 32-jarige Fries heeft zondag een wondertje nodig bij het WK allround in Calgary om Patrick Roest en Sverre Lunde Pedersen nog in te halen.

"Na 36 seconden wist ik al dat het heel erg moeilijk zou worden", doelt Kramer op de 500 meter, waarop hij negende werd in 36,41. "Ik zeg niet dat het onmogelijk is om nog wereldkampioen te worden, maar mijn achterstand is helaas wel heel groot."

De negenvoudig wereldkampioen moet zondag op de 1.500 meter 2,18 seconden goedmaken op klassementsleider Roest. Zijn achterstand op de Noorse nummer twee Pedersen is 1,30 seconden. Die nadelige marge komt bijna in zijn geheel door zijn matige 500 meter.

"Ik maakte een foutje bij de start", aldus Kramer. "Ik had het gevoel dat ik bewoog, dus ik dacht dat ik teruggeschoten zou worden door de starter, maar dat gebeurde niet. Daardoor waren mijn eerste meters niet goed. Dat is geen excuus, want het is mijn eigen fout. En dit soort fouten worden afgestraft door Roest en Pedersen."

Sven Kramer op zijn 500 meter tegen Patrick Roest. (Foto: ANP)

'Ga niet tweeënhalve week naar Calgary voor dit'

Over zijn 5 kilometer was Kramer wel tevreden, want met 6.08,83 werd hij tweede, vlak achter Roest (6.08,27) maar voor Pedersen (6.10,10). "De 500 meter was eigenlijk geen goede afspiegeling van hoe ik me voel, want ik voel me best goed. Ik ben ook blij met mijn 5 kilometer, want die was een stuk beter dan drie weken geleden bij de WK afstanden."

Pedersen werd in Inzell wereldkampioen op de 5.000 meter, maar de Noor stortte zaterdag in de slotrondes volledig in. Kramer pakte daardoor wat tijd terug op de nummer twee van het WK allround van vorig jaar.

"Ik heb natuurlijk ook gezien dat Pedersen kapotging op de 5 kilometer en dat dat gunstig is voor mij, maar dan praat je al over een eventuele tweede plek. En daar ben ik natuurlijk niet voor gekomen."

Kramer is alleen voor de wereldtitel naar Canada afgereisd. "En ik denk ook dat dat erin had gezeten met een goede 500 meter. Maar als telt niet in de topsport. Dus natuurlijk heb ik nu de pest in mijn lijf. Ik ga niet tweeënhalve week naar Calgary voor dit, voor 36,4. Het is jammer, maar ik kan er niks anders van maken. Ik kan alleen zondag nog twee goede afstanden rijden."

Orie wil kansen Kramer nog niet opgeven

Jac Orie, de coach van Kramer bij Jumbo-Visma, wilde zaterdag aan de rand van de Olympic Oval nog niet zeggen dat zijn pupil kansloos is voor de wereldtitel.

"Hij kan zeker nog winnen, alleen zal hij wel wat moeten overbruggen. Maar Sven is natuurlijk nog steeds een schaatser die altijd ergens kan uithalen. Ik schrijf in ieder geval nog niemand helemaal af."

Orie wees er ook op dat Pedersen vorig jaar bij het WK allround op weg leek naar de titel, totdat hij tijdens de 10 kilometer viel en het goud verspeelde aan Roest. "We moeten dus bij de les blijven. Je weet nooit wat er nog in het vat zit."

Kramer noemde het "heel erg moeilijk" om een scenario te bedenken waarbij hij zondag na het toernooi met goud om zijn nek staat. "Dan moeten er heel gekke dingen gebeuren, zoals diskwalificaties of valpartijen. Maar zo wil ik ook niet winnen."

De slotdag van het WK allround begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met de 1.500 meter voor vrouwen. De 1.500 meter voor mannen start om 20.51 uur. Daarna volgen nog de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.