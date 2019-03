Ireen Wüst was zaterdag zeer teleurgesteld na de eerste dag van het WK allround in Calgary. De zesvoudig wereldkampioene hoopte mee te kunnen doen om de titel, maar ze merkte vooral op de 3 kilometer dat ze fysiek niet meer in topvorm is.

"De teleurstelling zit 'm erin dat ik heel graag wil, maar dat ik nu tegen de beperkingen van mijn lichaam aanloop. Het is een lang en zwaar seizoen geweest en lichamelijk is het een beetje op", zei Wüst in de Olympic Oval.

De 32-jarige Brabantse eindigde op de 500 meter als tweede achter titelverdedigster Miho Takagi, die meer dan een seconde sneller was (37,22 om 38,46). Dat kwam mede doordat Wüst op de kruising wat moest inhouden om de Japanse voorrang te verlenen.

"Daar baal ik natuurlijk wel van", aldus de rijdster van TalentNed. "Ik wist dat ik goed moest openen tegen Miho, maar ik stond niet helemaal stil en mocht toch weg. Vervolgens waren mijn eerste paar passen niet helemaal goed. Ik wilde te graag en daarom was ik meer aan het rennen dan aan het schaatsen."

"Het is jammer, want er had een persoonlijk record ingezeten (haar pr staat al twaalf jaar op 38,44, red.), maar uiteindelijk heb ik het nog wel goed opgelost. Het was niet anders."

Ireen Wüst valt na de eerste dag van het WK net naast het podium. (Foto: ANP)

'De koek is gewoon op'

Wüst moest vervolgens op de 3 kilometer al ruim zeven seconden goedmaken op Takagi, maar de vijfvoudig olympisch kampioene werd 'slechts' zesde in een tijd van 3.59,79. Takagi werd achtste in 4.00,16, terwijl de Tsjechische Martina Sáblíková een wereldrecord schaatste (3.53,31) en met stip steeg in het klassement.

"Meestal gaat bij mij de knop om als ik baal van een afstand en zet ik op de volgende afstand alles op alles", aldus Wüst. "Ik hoopte op de 3 kilometer 3.56 of 3.57 te rijden, maar er zat echt niet meer in mijn lijf dan dit, hoe graag ik het ook zou willen. Ik denk dat de koek gewoon op is."

De pupil van Peter Kolder, die een zwaar seizoen beleeft door het overlijden van haar beste vriendin Paulien van Deutekom begin januari, staat halverwege het WK allround op de vierde plaats in het klassement. Ze moet zondag op de 1.500 meter 3,54 seconden goedmaken op leidster Takagi.

"Het gat lijkt te groot om nog voor de titel te gaan. Ik hoop dat ik morgen iets meer energie heb en een heel mooie 1.500 meter neer kan zetten. En dan zien we daarna wel."

De tweede dag van het WK allround begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met de 1.500 meter voor vrouwen.