Patrick Roest gaat na de eerste dag van het WK allround aan de leiding. De titelverdediger begint zondag in Calgary met 0,88 seconde voorsprong op nummer twee Sverre Lunde Pedersen aan de 1500 meter. Sven Kramer staat derde.

De 23-jarige Roest pakte met een persoonlijk record van 6.08,27 de zege op de 5.000 meter en de leiding in het algemeen klassement.

Eerder reed de Zuid-Hollander op de 500 meter op de Olympic Oval ook al een persoonlijke toptijd. Hij werd tweede in 35,74 en dook daarmee meer dan een halve seconde onder zijn pr, dat op 36,27 stond. Alleen de Canadees Antoine Gélinas-Beaulieu (35,53) was sneller.

Sven Kramer klom, na zijn matige 500 meter (negende in 36,41), naar de derde plaats in de tussenstand. De negenvoudige kampioen reed achter Roest de tweede tijd op de 5 kilometer (6.08,83). Hij moet zondag op de 1.500 meter al 2,18 seconden goedmaken op Roest.

De 26-jarige Noor Pedersen werd zowel op de 500 meter (35,85) als op de 5.000 meter (6.10,10) derde.

Kramer klokte 6.08,83 op de 5.000 meter. (Foto: ProShots)

Pedersen gaat stuk in laatste rondes

Op het moment dat Kramer van start ging op de 5 kilometer, was de tijd van Pedersen nog de snelste. De 32-jarige Fries reed tegen de Duitser Patrick Beckert.

Kramer begon voorzichtig en bleef lange tijd iets boven het schema van de Noor rijden, in de wetenschap dat Pedersen stuk ging in de laatste twee rondes (29,9 en 31,4). Kramer haalde zijn winst op de wereldkampioen op de 5.000 meter inderdaad in de slotfase, met slotrondjes van 28,8 en 29,1.

Roest koos eveneens voor een behoudend begin. Pas bij de passage van de 4.600 meter dook hij onder de leidende tijd van Kramer en met een sterke ronde van 28,6 maakte hij het goed af.

Pedersen reed op de vijf kilometer tegen De Vries. (Foto: ANP)

Bloemen op zesde plaats na eerste dag

De derde Nederlander, Douwe de Vries, begint zondag als de nummer vier van het algemeen klassement aan de tweede dag van het WK, waarop naast de 1.500 meter de 10 kilometer wordt verreden.

De Let Haralds Silovs completeert de top vijf en de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen staat zesde.

Bloemen is met 6.01,86 wereldrecordhouder op de 5.000 meter, maar in Calgary kwam hij niet in de buurt van die tijd. Hij werd vijfde in 6.13,20. Bij de vrouwen, waar Miho Takagi aan de leiding gaat, reed Martina Sáblíková in 3.53,31 een wereldrecord op de 3.000 meter.

Bloemen werd zesde op de 5.000 meter. (Foto: ANP)

Pedersen begon als topfavoriet aan WK

Roest kan zondag zijn tweede wereldtitel allround pakken en Pedersen hoopt dat het goud 25 jaar na de titel van Johan Olav Koss weer naar Noorwegen gaat.

Voorafgaand aan het toernooi werd Pedersen op basis van zijn indrukwekkende WK afstanden van drie weken geleden in Inzell (goud op de 5 kilometer, zilver op de 1.500 meter) door de Nederlandse troeven Kramer en Roest naar voren geschoven als de topfavoriet.

Roest won het WK allround vorig jaar in het Olympisch Stadion voor Pedersen - die in leidende positie viel op de afsluitende 10 kilometer - en Marcel Bosker. Kramer eindigde toen als vierde.

Kramer won de wereldtitel in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 (in Calgary), 2016 en 2017. Twee maanden geleden pakte hij in het Italiaanse Collalbo zijn tiende Europese allroundtitel. Dit weekend hoopt hij daar zijn tiende wereldtitel bij te voegen.