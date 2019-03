Miho Takagi gaat na de eerste twee afstanden aan de leiding op het WK allround in het Canadese Calgary. Ireen Wüst stelt voorlopig teleur met een vierde plaats. Martina Sáblíková imponeerde zaterdag door het dertien jaar oude wereldrecord op de 3.000 meter te verbeteren.

De 24-jarige Takagi begon het WK in de Olympic Oval met winst op de 500 meter. De regerend wereldkampioene uit Japan eindigde op de 3.000 meter als achtste met een tijd van 4.00,16.

De 3.000 meter werd gewonnen door Sábliková, die historie schreef in Calgary door het stokoude wereldrecord van de Canadese Cindy Klassen uit de boeken te rijden.

De 31-jarige Tsjechische kwam tot een tijd van 3.53,31 en dook daarmee drie honderdste van een seconde onder de tijd die Klassen in maart 2006 neerzette. Het was het oudste wereldrecord dat nog stond op een olympische schaatsafstand.

Antoinette de Jong was een kleine vijf seconden langzamer dan de imponerende Sábliková (3.58,25) en eindigde als tweede, voor de Canadese Isabelle Weidemann (3.58,51).

Martina Sáblíková is dolgelukkig na haar wereldrecord. (Foto: ANP)

Teleurstellende eerste dag voor Wüst

Olympisch kampioene op de 3.000 meter Carlijn Achtereekte eindigde als vierde in 3.58,70. Wüst reed naar een tijd van 3.59,79, goed voor de zesde plek. De Brabantse bleef zo'n twee seconden boven haar persoonlijk record (3.58,01).

In het klassement staat Sábliková tweede. Ze moet zondag op de 1.500 meter 2,88 seconden goedmaken op Takagi. De Jong bezet na twee afstanden de derde plek op 2,95 seconden van de Japanse. De top vijf wordt gecompleteerd door Wüst (vierde op 3,54 seconden) en Achtereekte (+5,37).

De beslissingen op het WK allround vallen zondag, als de 1.500 meter en de 5.000 meter op het programma staan.

Ireen Wüst bleef vlak boven haar pr op de 500 meter. (Foto: ANP)

Takagi sloeg op 500 meter eerste gaatje

De 32-jarige Wüst begon het WK met een tweede plaats op de 500 meter. De zesvoudig wereldkampioene was op de eerste afstand wel liefst 1,24 seconden langzamer dan titelverdedigster Takagi. De Jong werd derde.

Takagi kruiste in een rechtstreeks duel over Wüst heen, waardoor de Nederlandse een beetje moest inhouden. Met 37,22 haalde de 24-jarige Japanse vier tienden af van haar persoonlijk record, dat ze vorige week klokte bij het WK sprint in Heerenveen. Wüst bleef met 38,46 maar 0,02 seconde boven haar ruim twaalf jaar oude pr.

Takagi was vorig jaar bij het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam liefst 1,8 seconden sneller dan Wüst op de 500 meter. Dat verschil kon de vijfvoudig olympisch kampioene op de andere drie afstanden niet meer goedmaken, waardoor ze achter de Japanse zilver pakte.

Persoonlijke records sneuvelen op eerste dag

De Jong reed met 38,53 een dik persoonlijk record op de 500 meter. De regerend Europees kampioene haalde vier tienden af van haar toptijd, goed voor de derde plaats. Ook Achtereekte reed op de snelle Olympic Oval haar rapste 500 meter ooit. Ze haalde met 39,25 zeven honderdste af van haar pr, dat ze een week geleden schaatste bij een trainingswedstrijd in Calgary.

Viervoudig wereldkampioene Sáblíková begon redelijk aan haar twaalfde WK allround. Met 39,33 eindigde de stayer als dertiende op de 500 meter.

Wüst won het WK allround in 2007, 2011 (in Calgary), 2012, 2013, 2014 en 2017. Sáblíková was de beste in 2009, 2010, 2015 en 2016. De Jongs beste prestatie op een WK is brons in 2016.