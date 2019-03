WK allround ·

De Jong: 'Ik had bij Sáblíková kunnen blijven'

Antoinette de Jong is behoorlijk teleurgesteld dat ze niet in het spoor van Martina Sáblíková kon blijven. "Ik dacht dat ik mee kon. Ik voelde me ook goed, maar ik raakte ze niet. Dat is dan zo frustrerend", baalt ze na afloop bij de NOS. "Dan gaat er een knop om in m'n hoofd, waardoor alles op rood gaat. Dan denk ik: wat ben ik nou voor sukkel. Ik was erbij gekomen als ik rustig was gebleven."