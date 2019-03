Sven Kramer en Patrick Roest staan zaterdagavond tegenover elkaar in de slotrit van de 500 meter bij de start van het WK allround in Calgary. Douwe de Vries komt al in rit zes in actie.

De 32-jarige Kramer jaagt in Canada op zijn tiende wereldtitel allround. Hij was de beste in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2017.

Jumbo-Visma-ploeggenoot Roest, die negen jaar jonger is, verdedigt zijn titel in Calgary. Hij was vorig jaar de beste in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De Vries, die eveneens voor Jumbo-Visma rijdt en eerder dit seizoen voor het eerst Nederlands kampioen allround werd, verschijnt in de zesde rit op de baan tegen de Rus Sergey Trofimov.

Op de 5.000 meter, die later op de avond wordt verreden, is De Vries ook de eerste Nederlander die in actie komt. Hij treft de Noor Sverre Lunde Pedersen. Kramer staat dan aan de start met Duitser Patrick Beckert en Roest wacht een duel met Danila Semerikov uit Rusland.

Wüst begint tegen Noorse Wiklund

Bij de vrouwen begint Ireen Wüst, de winnares van 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017, de jacht op haar zevende wereldtitel allround op de 500 meter tegen de Noorse Ragne Wiklund.

Een rit eerder rijdt Carlijn Achtereekte tegen Wiklunds landgenote Ida Njatun en in de voorlaatste rit neemt Antoinette de Jong het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Op de 3.000 meter staan vervolgens Njatun-Wüst, Miho Takagi-De Jong en Natalia Voronina-Achtereekte op het programma. De Japanse Takagi is titelverdedigster in de Olympic Oval.

De eerste dag van het WK allround begint zaterdag om 20.00 uur met de 500 meter voor vrouwen. Het toernooi wordt zondag afgesloten met de 1.500 meter voor vrouwen en mannen, de 5.000 meter voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen.