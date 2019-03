Drie Nederlandse langebaanschaatsers vertellen zaterdag anoniem in de Volkskrant dat ze tussen 2000 en 2010 astmamedicatie kregen voorgeschreven terwijl ze geen astma hadden. Daarmee overtraden ze de dopingregels.

Volgens medisch directeur Cees-Rein van den Hoogenband van sportkoepel NOC*NSF gebruikt 80 tot 90 procent van alle Nederlandse langebaanschaatsers astmamedicatie.

Salbutamol, het werkzame middel, staat op de dopinglijst van het mondiale antidopingbureau WADA. Sporters moesten tot 2011 een doktersverklaring hebben om astmamedicatie te mogen gebruiken.

Sindsdien is gebruik tot 800 microgram per twaalf uur toegestaan. Inspanningsastma komt geregeld voor onder duursporters, omdat ze in een hoge frequentie grote hoeveelheden lucht inademen.

Artsen spreken beschuldigingen tegen

Volgens de schaatsers bood longarts Jaap Westbroek van het Tjongerschans-ziekenhuis in Heerenveen aan om de diagnose inspanningsastma op papier te zetten, ongeacht de uitslag van een longtest.

Ook Shelley Overbeek van het Erasmus MC in Rotterdam zou veel schaatsers astmamedicatie voorgeschreven hebben. Beide artsen spreken de beschuldigingen met klem tegen.

Niet eerste verhaal over doping in schaatswereld

Het is niet de eerste keer dat schaatsers een boekje open doen over het gebruik van verboden middelen. Zo vertelde onder anderen oud-olympiër Jan Ykema eind vorig jaar aan de Volkskrant dat hem in de jaren tachtig doping werd aangeboden door bondsarts Rob Pluijmers van de KNSB.

Een andere schaatsster, die anoniem wilde blijven, vertelde hoe de bondsarts haar informeerde en "een rood-bruine pil die testosteron bevatte" meegaf. Van de 36 schaatsers die de krant sprak, zeiden vijf ooit over doping te hebben gesproken met iemand van de schaatsbond.

Volgens dopingarts Douwe de Boer zou de KNSB in 1985 bovendien de diefstal van urinestalen van Ria Visser en Yvonne van Gennip in de doofpot hebben gestopt. Diezelfde bondsarts Pluijmers zou het koffertje uit het dopinglaboratorium waar De Boer destijds als stagiair werkte hebben ontvreemd.

Michel Karsten, een andere voormalige sportarts, bekende in het verleden vier schaatsers een injectie met anabole steroïden te hebben toegediend. "Ze deden mee aan EK's en WK's. En ze kwamen ongeveer in dezelfde periode bij me. Begin jaren negentig", zei hij tegen de Volkskrant.

Gebruik schildkliermedicatie werd al ingeperkt

Donderdag maakte NOC*NSF-directeur Van den Hoogenband in de Volkskrant al bekend dat sportartsen niet meer zelfstandig mogen beslissen over het uitschrijven van schildkliermedicatie aan sporters.

"Ik ga een extra slot op de deur gooien, want ik wil, om het populair te zeggen, dit gezeik niet meer", zei hij.

De medicijnen zijn bedoeld voor mensen met een traag werkende schildklier, maar sporters zouden het gebruiken om sneller af te vallen. Steeds meer sporters zouden deze middelen gebruiken, die eenvoudig via internet te bestellen zijn.