Met drie wereldkampioenen en de regerend Europees kampioene op de startlijst belooft het WK allround voor vrouwen dit weekend in Calgary misschien wel spannender dan ooit te worden. Ireen Wüst zou het niet anders willen.

"Het wordt echt een heel leuke strijd tussen ons vieren", zegt de 32-jarige Wüst. "Het wordt absoluut heel spannend, maar dat is toch juist genieten? Dit is het mooiste aan topsport."

Regerend wereldkampioene Miho Takagi uit Japan, regerend Europees kampioene Antoinette de Jong, viervoudig wereldkampioene Martina Sáblíková uit Tsjechië en zesvoudig wereldkampioene Wüst kunnen alle vier claimen dat ze de favoriet zijn, en alle vier benaderen ze het allrounden net wat anders.

De 24-jarige Takagi werd afgelopen weekend nog tweede bij het WK sprint en zal veel tijd willen pakken op de 500 en 1.500 meter. Sáblíková (31) is al meer dan een decennium de koningin van de lange afstanden, De Jong (23) zit daar wat tussenin met als voorkeur de 3 kilometer, terwijl Wüst vooral uitkijkt naar de 1.500 meter.

"Dat vind ik het mooie aan allrounden, dat je vanuit verschillende hoeken voor de titel kunt gaan", aldus Wüst. "De wereldkampioene van dit weekend zal écht allround zijn, want zij kan alles."

Ireen Wüst werd in 2007 voor het eerst wereldkampioene allround. (Foto: ANP)

Wüst hoopt nog steeds op wereldrecord

De Brabantse beleeft een zwaar seizoen door het overlijden van haar beste vriendin Paulien van Deutekom begin januari, maar drie weken geleden bij de WK afstanden in Inzell bewees ze met de wereldtitel op de 1.500 meter in een bijzonder snelle tijd (1.52,81) dat ze nog steeds kan uithalen op de ijsbaan.

"Voor de WK afstanden zei ik dat het een verrassing zou zijn hoe de vorm was, en dat is nu eigenlijk weer zo", stelt Wüst. "Natuurlijk heb ik in Inzell iets heel moois laten zien, maar ik heb nog steeds goede en slechte dagen."

"Ik merk ook dat het seizoen best lang is en dat de vakantie lonkt. Maar eerst ga ik nog twee weekenden alles geven (volgende week is de wereldbekerfinale in Salt Lake City, red.) en wie weet rijd ik weer een fantastische race zoals in Inzell."

Met zo'n fantastische race zou Wüst het hoofddoel dat ze aan het begin van dit seizoen formuleerde - eindelijk een keer een wereldrecord rijden - zelfs nog kunnen behalen. "Ik ga dit weekend voor de wereldtitel en een wereldrecord", zegt de rijdster van TalentNED, die geen keuze wil maken tussen de twee.

"Aan het begin van het seizoen vond ik een wereldrecord belangrijker, maar allrounden zit in mijn bloed en als ik dan voor een WK zit, is het een lastige vraag wat ik liever wil. Laat ik het zo zeggen: als ik dit weekend een wereldrecord rijd, word ik ook wereldkampioen. En als ik weer een race rijd zoals in Inzell op de 1.500 meter, is dat een realistisch doel."

Wüst reisde eerder dan normaal af naar Calgary

Om haar kansen op een goed WK allround te vergroten, is Wüst eerder dan ooit naar Noord-Amerika afgereisd om te wennen aan de hoogte (meer dan 1.000 meter) en de jetlag. Normaal reisde ze acht tot tien dagen voor een toernooi af, maar nu is ze al twee weken in Calgary.

De vijfvoudig olympisch kampioene kwam er afgelopen zomer bij een trainingskamp in Font-Remeu in de Franse Pyreneeën namelijk achter dat haar lichaam meer tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de hoogte. "Je gaat door de lagere luchtweerstand in principe harder op hoogte, maar doordat je minder zuurstof hebt, moet je ook harder werken", legt Wüst uit.

"Bij mij weegt dat tot en met de 1.500 meter tegen elkaar op, maar vanaf de 3 kilometer vind ik het lastig. Als de klap komt, dan komt hij twee keer zo hard als in Thialf. Dat hoop ik op te vangen door deze keer al eerder in Calgary te zijn en meer geacclimatiseerd te zijn aan de hoogte."

Het WK allround begint zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd met de 500 meter voor vrouwen.